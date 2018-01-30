 Suriye′de Rus uçağı düşürüldü | DÜNYA | DW | 03.02.2018
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DÜNYA

Suriye'de Rus uçağı düşürüldü

İdlib'de gerçekleşen saldırıyı cihatçı Heyet Tahrir Şam örgütü üstlendi. Uçağın düşürülmesinin ardından Rusya ve Suriye güçlerinin düzenlediği bombardımanda ise en az 15 sivilin öldüğü öne sürüldü.

Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde bir savaş uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan pilotun ise "teröristlerle girdiği çatışmada" hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Bölgede faaliyet gösteren cihatçı örgütlerden Heyet Tahrir Şam uçağın kendileri tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Örgütün yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçağını omuzdan atılan füzeyle indirmeyi başardık" denildi. Saldırının Rus uçaklarının İdlib'e yönelik hava operasyonlarına bir misilleme olarak düzenlendiğini belirten açıklamada düşen uçağın pilotuna değinilmedi. 

Suriye rejim birlikleri, aralık ayının sonundan bu yana İdlib'in büyük bir kısmında kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir el Şam örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor. Örgütün büyük bir kısmı, El Kaide'den ayrılayarak adını Fetih El Şam Cephesi olarak değiştiren örgütün mensuplarından oluşuyor.

Uçağın düşürülmesi sonrası bombardıman

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya ve Suriye güçleri tarafından İdlib'e düzenlenen saldırılarda en az 15 sivilin öldüğünü öne sürdü. Gözlemevi, sekiz kişinin Akdeniz'deki Rus gemilerinden atılan füzelerle, diğer yedi kişinin ise Suriye helikopterlerinin açtığını ateşle hayatını kaybettiğini iddia etti.

AFP,rtr/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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