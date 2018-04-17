Suriye’de askeri üslere saldırı düzenlendi

Suriye devlet televizyonu, Hama ve Halep kentlerinde rejime ait birçok askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının Pazar akşamı yerel saat ile 22.30'da meydana geldiğini belirten Suriye devlet televizyonu, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Suriye, Hama ile Halep’in kırsal kesimlerindeki askeri üslerine düşman füzelerle yapılan yeni bir saldırı ile karşı karşıya” dedi. Televizyon, saldırıdan olduğunu belirttiği görüntüler yayınlarken saldırıda ölen veya yaralananlar ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin hedefinin Hama şehrinin batısında yer alan ve Suriye rejimi ile birlikte savaşan İranlı güçlerin de konuşlandığı Suriye ordusuna ait askeri bir üs olduğunu aktardı.

Gözlemevi: 26 ölü

Gözlemevi aynı zamanda Halep Uluslararası Havaalanı’na yakın olan Neyrab Askeri Havaalanı’nın etrafında konuşlu Suriye hükümetine ait üssülerin de hedef alındığını belirtti. Gözlemevi saldırıları kimin yaptığına dair bir bilgi paylaşmazken saldırılarda çoğunlukla İranlılar olmak üzere toplamda 26 kişinin öldüğünü belirtti.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan rejime yakın kaynaklar aynı zamanda Hama’ya 60 kilometre uzaklıkta olan ve İranlı güçlerin de bulunduğu bir üssün de vurulduğunu belirtti.

Suriye'de devlete ait basın kuruluşları saldırıların arkasında İsrail’in olduğunu varsaydıklarını ifade etti. İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail'den açıklama

Saldırıdan saatler önce bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'deki hedefleri vurma hakkını koruyacaklarını belirtmişti. İsrail'de günlük yayınlanan Haaretz gazetesinin aktardığına göre Lieberman, İsrail'in Rusya’ya saldırmaya veya Suriye'nin içişlerine karışmaya niyetinin olmadığını belirtti.

Lieberman, "Ancak eğer birisi İsrail'e veya uçağımıza bir füze saldırısı veya saldırı düzenlemenin mümkün olacağını düşünüyorsa, o zaman hiç şüphe yoktur ki biz de karşılık vereceğiz, hem de şiddetli bir şekilde” dedi. Liebermann ayrıca İran’ı sadece Suriye’yi değil bütün bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

İran ve Rusya, 2011'den bu yana Suriye'de devam eden savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

dpa,rtr,AP/DÇÜ,HS

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