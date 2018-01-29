 Suriye yeni kimyasal silahlar mı geliştiriyor? | DÜNYA | DW | 02.02.2018
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DÜNYA

Suriye yeni kimyasal silahlar mı geliştiriyor?

ABD'li yetkililer, Suriye'nin kaynağını tespit etmenin güç olduğu kimyasal silahlar ve saldırı yöntemleri kullandığından şüpheleniyor.

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İdlib'de ekipler klor gazı içeren bomba ile vurulduğu düşünülen alanı incelerken (Arşiv)

Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin yeni kimyasal silahlar ve saldırı yöntemleri geliştirmek için çalıştığı yönünde Washington'ın şüpheleri var. Reuters haber ajansına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililer, 2014 yılında Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmesi için varılan anlaşmaya rağmen Şam yönetiminin stoğunun bir kısmını gizli tutmayı başarmış olabileceğinin düşünüldüğünü dile getirdi.

Gazetecilere brifing veren ABD'li yetkililer, geçtiğimiz yıl İdlib kırsalının hedef alındığı kimyasal saldırı sonrası ABD'nin Suriye ordusuna ait bir hava üssünü vurmasının ardından küçük miktarda kimyasal içeriğe sahip saldırıların sürdüğü belirtildi.

Brifingde Esad güçlerinin kimyasal saldırılarının dönüşüm geçirdiğine de dikkat çekildi. ABD'li yetkililer, saldırıların özelliklerine bakıldığında Suriye'nin yeni silahlar ve yöntemler geliştirmekte olduğunun izine rastlanabileceğini vurguladı. Saldırının kaynağını tespit etmeyi güçleştiren bu yöntemler hakkında gazetecilere daha fazla ayrıntı verilmedi. ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırılar karşısında askeri seçenekleri yeniden gözden geçirebileceğine de dikkat çekti.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Perşembe günkü basın toplantısında Suriye güçlerinin hafta içerisinde Doğu Guta'ya klor gazı saldırısı düzenlediğine dair gelen haberlerin ABD'yi endişelendirdiğini söylemişti.

İdlib'in Han Şeyhun kasabasının hedef alındığı geçtiğimiz yıl Nisan ayında düzenlenen saldırıda 11'i çocuk 58 kişi hayatını kaybetmişti. 

ABD ve Rusya arasında 2014'te varılan anlaşma uyarınca Suriye, elindeki kimyasal silahları imha etmeye başlamıştı. Süreç, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün denetiminde gerçekleşmişti.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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