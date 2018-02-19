Suriye televizyonu: Rejim yanlısı güçler Afrin′e girdi | DÜNYA | DW | 20.02.2018

Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin, YPG kontrolündeki Afrin bölgesine girdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, kamuflaj kıyafetli ve silahlı kişileri taşıyan yaklaşık 20 araçlık konvoyu, Kürtlerin kontrolündeki bir güvenlik noktasından geçerken görüntüledi. Suriye bayrakları sallayan milislerin zafer işareti yaptığı görüldü.

Rejim müttefiki Hizbullah'a bağlı askeri medya birimi, Halep'ten yola çıkan milislerin, Nubul köyünün kuzeyindeki El Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin'e girdiğini duyurdu.

Rejim yanlısı milislerin Afrin bölgesine girdiğini bildiren bir diğer kaynak da Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi oldu. Gözlemevi direktörü Rami Abdül Rahman milislerin sayısını "yüzlerce" olarak tanımladı.

YPG sözcüsü Nuri Mahmud, Afrin'e yollanan rejim yanlısı birliklerin Türkiye sınırına konuşlanacağını söyledi. Mahmud, "Göreve çağrılan Suriye hükümeti, sınır boyunca konuşlanmaları ve Suriye toprakları ile sınırlarının bütünlüğünün savunmasına katılmaları için bugün askeri birimlerini gönderdi" dedi.

AA: Kente giremeden geri çekildiler

Öte yandan Suriye devletine bağlı yayın organları, Türk güçlerinin Afrin'e giren rejim yanlısı milisleri top ateşine tuttuğunu iddia etti.

Anadolu Ajansı ise Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildiğini belirtti.

Erdoğan: O dosya şimdilik kapanmış vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye giden Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'la düzenlediği basın toplantısında Afrin'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Suriye rejimine yakın güçlerin Afrin'e girdiği yönündeki haberlere ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruya "Bugün akşam saatlerinde pikaplarıyla on kadar Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette. Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bedelini çok ağır öderler" diyerek cevap verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA dün, "Halk Güçleri" olarak tanımladığı bu milislerin, TSK'nın 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda "bölge halkına yardım ve destekte bulunmak üzere" Afrin'e gideceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" ve kimsenin YPG ile "pazarlık yapabilme imkânı kalmayacağını" söylemişti.

Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı birinci ayını doldururken, Esad yanlısı milislerin Afrin'e girerek Türkiye'ye karşı YPG ile işbirliği yapacağı iddialarından ötürü bölgede tansiyon daha da yükselmişti.

DW,rtr/CÖ,ÖA

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