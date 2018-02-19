Suriye televizyonu: Ordu birkaç saat içinde Afrin′e girecek | DÜNYA | DW | 19.02.2018

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı. Kendi muhabirini alıntılayan devlet televizyonu, "Suriye ordusu birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek" dedi.

Şam'ın açıklaması, Reuters haber ajansının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme noktasında anlaşma sağladığını iddia etmesinden saatler sonra geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı yetkili, pazar günü Reuters'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye ordusunun Afrin bölgesinin sınır noktalarında konuşlandırılacağını söyleyen Kurd, Suriye birliklerinin iki gün içerisinde bölgeye gideceğini aktardı.

Şu an için sadece askeri bir anlaşma söz konusu olduğunu belirten yetkili, siyasi bir anlaşmanın mevcut olmadığını kaydetti. Kurd, "Bize işlenen bu barbarca suçlar ve uluslararası sessizlik ışığında yardım elini uzatan her tarafla işbirliği yapabiliriz" dedi.

Kurd, "Bölgeyi ilgilendiren siyasi ve idari meselelerle ilgili olarak Şam'la, doğrudan müzakereler ve tartışmalar vasıtasıyla daha sonraki aşamalarda uzlaşmaya varılacak" dedi. Söz konusu anlaşmaya karşı çıkanlar da olduğunu ve bunların anlaşmanın hayata geçirilmesinde sorun çıkarabileceğini kaydeden Jia Kurd, "Bu anlaşmanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz çünkü anlaşmanın bozulmasını isteyen memnuniyetsiz taraflar var" şeklinde konuştu.

Suriye yönetiminden ise henüz söz konusu iddiaya dair bir açıklama gelmedi.

Rusya faktörü

Öte yandan Afrin'le ilgili anlaşmayla ilgili bilgi sahibi olan bir Kürt siyasi yetkili de, pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın söz konusu anlaşmaya Türkiye'yle yürüttüğü diplomatik süreci çetrefilleştirebileceği çekincesinden ötürü karşı çıkabileceğini söyledi.

Reuters'e göre, her iki tarafın da temsilcilerinden yapılan açıklamalara göre Suriye hükümeti, son haftalarda bazı YPG'li, sivil ve siyasetçilerin kendi kontrolü altında bulunan bölge üzerinden Afrin'e geçişine izin vermişti.

Geçen hafta Reuters, Esad ile YPG'nin gizlice anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Haberde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ABD destekli YPG'ye karşı savaşan Suriye ordusunun diğer yandan Afrin'de "ortak düşman" Türkiye'nin karşısında Kürtleri desteklediği belirtilmişti. Haberde, Şam yönetiminin şu ana kadar Kürtlerin özerklik taleplerine karşı çıkmış olmasına rağmen, iki aktörün "Türkiye'nin etki alanını genişletmesini engelleme noktasında ortak çıkarları olduğuna" vurgu yapılmıştı.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekatı" adını verdiği operasyonun başlamasının ardından Afrin'deki özerk Kürt yönetimi, Esad'a "yükümlülüklerini yerine getirerek" ülkenin kuzey sınırını "Türkiye'den gelecek saldırılar karşısında korumaya" çağırmış, Şam ise Türkiye'nin harekatını "yasa dışı saldırganlık" ve "işgal" olarak niteleyerek karşılık verileceği tehdidinde bulunmuştu.

rtr,DW/BÜ,BÖ

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