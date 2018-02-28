 Suriye ordusundan Doğu Guta′ya kara saldırısı | DÜNYA | DW | 28.02.2018
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DÜNYA

Suriye ordusundan Doğu Guta'ya kara saldırısı

Suriye'de rejime bağlı güçler, muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'daki bir bölgeye kara saldırısı başlattı.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin kuşatma altındaki Doğu Guta'nın doğu sınırındaki Havş el Davahra bölgesine kara saldırısı başlattığını bildirdi. Gözlemevi, Suriye ordusu birliklerinin ilerleme kaydettiği bölgedeki çatışmalarda, muhaliflerin de rejim güçlerine ağır kayıplar verdirdiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Esad'ı destekleyen askeri ittifaktan bir komutan, operasyona Suriye ordusunun "Kaplan Kuvvetleri" adı verilen biriminin de katıldığını söyledi.

Muhaliflerin başkent Şam yakınlarında kontrolünde tuttuğu son büyük bölge olan Doğu Guta'yı hedef alan 11 günlük bombardımanda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

Syrien Damaskus - Ost-Ghuta nach Luftangriffen

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçen Cumartesi Suriye genelinde 30 günlük insani ateşkes ilan edilmesi için karar aldı. Ancak bu karar hayata geçirilemedi. Doğu Guta'da Rusya'nın çağrısıyla her gün beş saatlik ateşkes uygulanmasını öngören anlaşma ise dün yürürlüğe girmişti.

Rejim kuşatması altındaki bölgeye insani yardım ulaştırılması ve sivillerle yaralıların tahliye edilmesi için Doğu Guta'da insani koridor açılmasını amaçlayan bu ateşkes de hedefine ulaşamadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba günü beş saatlik ateşkes boyunca Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenlenmediğini ancak öğleden sonra yoğun bir bombardıman başladığını bildirdi. Uluslararası haber ajansları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta'dan tahliye gerçekleştirilemediğini duyururken, bölgeye ulaşan herhangi bir insani yardım da olmadı.

Putin: Erdoğan'ın yardımıyla tahliye ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Doğu Guta'daki bir grup sivilin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla tahliye edildiğini söyledi. Ancak Putin söz konusu tahliyenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.

Moskova'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, Doğu Guta'dan "oldukça büyük bir grup sivili" tahliye etmeyi başardıklarını söyledi. Rus lider, tahliyenin gerçekleşmesinde Erdoğan'ın yardımcı olduğunu belirtti. Putin aynı basın toplantısında muhaliflerin Doğu Guta'yı diğer bölgeleri bombalamak için bir üs olarak kullandığını ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Putin'in açıkladığı tahliye haberini teyit edemeyeceklerini bildirdi.

DW,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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