Suriye milli takımına Alman teknik direktör | SPOR | DW | 01.02.2018

Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) futbol milli takım antrenörü Bernd Stange'nin Suriye futbol milli takımının çalıştıracağı açıklandı. 69 yaşındaki Stange Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada Suriye Futbol Federasyonu ile anlaştıklarını ve son detayları gözden geçireceklerini söyledi.

Bir yıllık sözleşme teklif edilen Bernd Stange Suriye'nin milli takımını, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Asya Kupası final turuna hazırlayacak. Suriye milli takımı İran ile de özel bir karşılaşma yapacak.

Bernd Stange Asya Kupası eleme turlarında göz dolduran FIFA dünya sıralaması 76'ıncısı Suriye'nin kadrosunda son derece yetenekli elamanların olduğunu söyledi. Suriye Dünya Futbol Şampiyonası play-off turunda Avustralya'ya yenilerek elenmişti.

Teknik direktör Stange, çoğu Suriye milli takımındaki oyuncuların çoğunluğunun yabancı kulüplerin formasını giydiğini belirterek, hazırlık için millileri bir araya getirmekte zorlandıklarını söyledi. Stange, Irak ve Beyaz Rusya milli takımlarını da çalıştırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine son vermişti. Suriye milli takımı iç savaş nedeniyle karşılaşmalarını yurt dışında yapıyor.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 10. Tottenham Hotspur Tottenham’ın sadece 36 bin kişilik kapasitesiye sahip White Hart Lane stadyumunun uzun zamandan beri revizyona ihtiyacı var. Ancak bu durum, kulübün mali başarılarını engellemedi. Forbes dergisine göre, Londra kulübü 945 milyon euro değerinde. Bu sezon Premier League’i ikinci sırada tamamlarken UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek final gördüler.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 9. Juventus Juventus Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’den iyi bir futbol dersi aldı. Fakat lig ve kupa şampiyonluğunun yanı sıra Devler Ligi'nde final oynayarak başarılı bir sezon geçirdi. Ancak bu başarısına rağmen, Forbes’a göre toplam değeri yüzde 3 düşerek 1,12 milyar euro oldu.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 8. Liverpool Alman teknik adam Jürgen Klopp’un gülümsemesi boşuna değil. Zira 1,33 milyar euroluk bir takımı çalıştırıyor. Fakat Liverpool Premier League’i dördüncü sırada tamamlayabildi ve FA Cup’a erken veda etti. Yine de Sadio Mane ve Emre Can’lı kadrosuyla Liverpool dünyanın en değerli futbol markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 7. Chelsea Çok sayıda Premier Lig takımının listenin ilk 10’unda yer almasında astronomik televizyon hakları anlaşmalarının da etkisi var. Chelsea aynı zamanda bir Rus milyardere sahip olma avantajına sahip. Roman Abramoviç'in yatırımları kulübün bu sezon ligi şampiyon tamamlamasına ve değerini 1,65 milyar euroya yükseltmesine yardımcı oldu.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 6. Arsenal Arsenal bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Bayern Münih’e her iki maçta da 5-1 yenilerek elendi. Premier Lig’i beşinci sırada tamamlayan Arsenal gelecek yıl Devler Ligi yarışında olamayacak. Bu durum kulübün değerini yüzde 4 düşürerek 1,72 milyar euroya geriletti.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 5. Manchester City Manchester City 1880 yılında kurulmuş olsa da yepyeni bir kulüp haline dönüşmesi sadece birkaç yıl öncesine dayanıyor. Abu Dabi’den gelen yeni sahipleri oyunculara astronomik ücretler ödedi. Bununla birlikte bu sezonki görece başarıları şöyle: Ligi üçüncü sırada tamamlayıp FA Cup’tan elendi, Şampiyonlar Ligi’ne de üçüncü turda veda etti. Kulübün değeri 1,85 milyar euro.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 4. Bayern Münih Ulusal düzeyde hiç kimse Bayern’in yanına yaklaşamaz. Ligde üst üste beşinci kez şampiyon oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde 2013’ten bu yana istediği başarıyı yakalayamıyor. Belki de Forbes sıralamasının ilk üçünde olamamasının nedeni budur. Şampiyonluk rekortmeninin değeri 2,41 milyar euro ve bu yaz yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 3. Real Madrid Şaşırtıcı olsa da Real Madrid sadece üçüncü sırada. İspanya şampiyonu olup Şampiyonlar Ligi’ni kazansa da Forbes Madrid ekibini üçüncü sıraya yerleştirdi. Bunun nedeni, yaşlanan takım olabilir. Zira takımın yaş ortalaması 27,3. Yine de piyasa değeri 3,18 milyar euro.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 2. Barcelona Barcelona bu sezon arzuladığı başarıyı yakalayamadı. Messi ve Neymar gibi dünya çapında yıldızlara sahip olan ve geçen yaz 123 milyon euro daha değerlenen takımın bir şeyler kazanması bekleniyordu. Ancak ligde ikinci olup Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda ettiler ve ‘sadece’ İspanya Kupası ile yetindiler. Buna rağmen değeri 3,24 milyar euroya yükseldi.

Dünyanın en değerli 10 futbol takımı 1. Manchester United Önceleri ‘Kaybedenler Kupası’ olarak anılmış olsa da Şampiyonlar Ligi’nin kardeşi UEFA Avrupa Ligi son zamanlarda önem kazandı. Bu yılki ligi Avrupa’nın en değerli takımı olan Manchester United kazandı. İngiliz ekibi 3,28 milyar euroluk değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.



© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, ÖA