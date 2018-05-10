Suriye: İsrail savaşta yeni bir fasıl açtı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'deki İran güçlerince kullanılan "onlarca" hedefin vurulduğu duyuruldu. İsrail, gece boyunca vurulan hedefler arasında silah depoları, lojistik ve istihbarat merkezleri olduğunu belirtti. Operasyona katılan İsrail savaş uçaklarının üslerine döndüğü açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava sahasına giren onlarca füzenin savunma sistemlerince düşürüldüğünü ancak bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail tarafından atılan füzelerin yarısından fazlasının Suriye tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, 28 uçağın katıldığı hava operasyonunda toplam 70 füze atıldığını açıkladı. Açıklamada, "İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16, bu saldırıda kullanıldı. Suriye'nin çeşitli bölgelerine 60 adet havadan karaya füze atıldı. İsrail 10 tane de karadan karaya taktik füze fırlattı" denildi.

23 ölü

Suriye medyası, vurulan hedefler arasında askeri üslerin yanı sıra silah depoları ve askeri radar merkezlerinin bulunduğunu doğruladı. Başkent Şam üzerindeki füzelerin görüntüleri canlı yayınla izleyicilere aktarıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail bombardımanında en az 23 rejim yanlısı savaşçının öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, bu kişilerden beşinin Suriye askeri, diğerlerinin müttefik güçlerden olduğunu belirtti.

Operasyon, İsrail'in Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri İran hedeflerine yönelik düzenlediği en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Suriye'deki krize askeri anlamda müdahil olmayı büyük oranda tercih etmeyen İsrail, buna karşın bölgeye son yedi yılda 100'ü aşkın hava saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bunların birçoğu, İran'ın Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatını hedef almıştı.

Golan Tepeleri'ndeki İsrail topçu birliği

Golan Tepeleri'ne atılan roketler

Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava operasyonu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırılarının ardından geldi.

Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine gece yarısı yaklaşık 20 roket atıldığını belirten İsrail, olaydan Suriye'deki İran güçlerini sorumlu tuttu. Roketlerden dördünün füze savunma sistemlerince engellendiğini duyuran İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, geri kalanların ise Golan'a düşmediğini söyledi.

Roket saldırısının İran Devrim Mufahızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani tarafından "yönetildiğini ancak amacına ulaşamadığını" belirten Conricus, "İsrail ordusu, İran'ın bu saldırısını çok ciddiye alıyor" demişti.

İsrail ile Suriye arasında "fasıl" atışması

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran hedeflerine yönelik operasyonla ilgili açıklamasında, İran'la Suriye cephesinde yaşanan bu "son faslın" bittiğini umduğunu söyledi. Tel Aviv yakınlarındaki bir güvenlik konferasında konuşan Lieberman, "Bu faslı bitirdiğimizi ve herkesin mesajı aldığını ümit ediyorum" dedi. İsrail Savunma Bakanı, "İran'ın Suriye'deki altyapısını neredeyse tamamen" vurduklarını sözlerine ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in düzenlediği operasyonun, ülkede yedi yıldır süren savaşta "yeni bir fasıl" açtığını belirtti. SANA'nın duyurduğu açıklamada, "İsrail ile doğrudan yüzleşilmesi, Suriye'deki savaşta yeni bir faslın başlangıcına işaret ediyor" denildi.

Rusya'dan diyalog çağrısı

Yaşanan gerginliğin ardından Rusya'dan taraflara diyalog ve itidal çağrısı geldi. Moskova'daki bir basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu çok rahatsız edici bir eğilim. Tüm sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğinden yola çıkıyoruz" dedi.

Lavrov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Çarşamba günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini ve bu görüşme sırasında Rusya'nın İsrail'i "tahrik edici olabilecek tüm eylemlerden kaçınması" konusunda uyardığına dikkat çekti.

Lavrov'dan önce açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Tüm taraflarla temas sağladık. Tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz" dedi. Bogdanov, Moskova'nın gelişmelerden "endişe duyduğunu" sözlerine ekledi.

Almanya'dan İran'a provokasyon suçlaması

Almanya ise İran'ı Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırılarından dolayı provokasyonla suçladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ciddi bir provokasyon olan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi, İsrail'in kendi savunma hakkı var" dedi. Sözcü buna karşın "gerilimin daha fazla tırmanmamasının çok önemli" olduğunu belirtti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe