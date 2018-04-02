 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Duma′da en az 40 kişi öldü | DÜNYA | DW | 07.04.2018
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DÜNYA

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Duma'da en az 40 kişi öldü

Doğu Guta’da Suriyeli muhaliflerin elindeki son kasaba olan Duma’da rejim güçlerinin düzenlediği saldırılarda en az 40 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Rejim birlikleri bölgeye yönelik kara harekatı da başlattı.

Syrien Ost Ghouta Luftangriff (picture-alliance/AA/M. Abu Taim)

Suriye'de silahlı muhalif grupların Doğu Guta'daki son kalesi konumunda olan Duma'da on gün sonra yeniden başlayan hava saldırılarında en az 40 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim birliklerinin Rusya ile birlikte Cuma günü düzenlediği saldırılarda ölenler arasında sekiz çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, rejimin kasabaya yoğun hava saldırılarının yanı sıra kara harekatı da başlattığını bildirdi. Duma'ya yönelik saldırıların, Cuma günü Şam'daki bir cami yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırıya cevap niteliğinde olduğunu bildiren ajans, kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz belirsiz olan saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Syrien Reisebus-Konvoi Evakuierung aus Ost-Ghouta (Getty Images/AFP/A. Eassa)

Tahliyeler durdurulmuştu

Geçen hafta muhaliflerle Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında aralarında Duma'daki en büyük silahlı muhalif grup olan Ceyş’ül İslam (İslam Ordusu) mensupları ve ailelerinin de bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi Duma'dan tahliye edilmiş, ancak dün tahliye sürecinin durdurulduğu  bildirilmişti. SANA, tahliyelerin muhalifler arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle durdurulduğunu ve sorunun çözülmesi için muhaliflere izin verildiğini duyurmuştu.

''Eski anlaşmanın askıya alındığını, Rusya ile yeni bir anlaşma için müzakerelerin sürdüğünü'' söyleyen İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, ''Ceyş’ül İslam'ın 4 binden fazla mensubunun Duma'dan ayrılmayı kesin olarak reddettiğini'' ifade etmişti.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da rejim güçlerinin Rusya destekli operasyonu öncesi yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu. Rejim güçlerinin Duma'da kontrolü sağlaması halinde Doğu Guta'yı muhaliflerden tamamen geri almış olacak.

DW,dpa,afp/SÖ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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