Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Doğu Guta′da 77 sivil öldürüldü | DÜNYA | DW | 20.02.2018

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hava kuvvetlerinin Pazartesi günü Şam yakınlarındaki Doğu Guta'ya yaptığı saldırıda aralarında 20 çocuğunda bulunduğu 77 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde roket ve topçu ateşine hedef olan Doğu Guta'da en az 300 kişinin de yaralandığına yer verildi. Birleşmiş Milletler hava saldırılarına derhal son verilmesini talep etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün başkanı Rami Abdül Rahman hükümet kuvvetlerinin Ocak ayında kuşatma altına alınan Doğu Guta'ya kapsamlı harekât başlatmaya hazırlandığını söyledi.

Doğu Guta sakinlerinin paniğe kapıldığı ve evlerin bodrum katlarına sığındığı haber verildi. Bombalara hedef olan Duma kentinde de çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin Suriye insani yardım koordinatörü Panos Mumtsis Doğu Guta'ya yapılan hava taarruzlarına derhal son verilmesini talep ederek, "bölgedeki sivillerin durumunun tamamen kontrolden çıktığını ve sivillere anlamsız yere acı çektirildiğini" söyledi.

Astana üçlüsünün kararı

Muhaliflerin başkent Şam yakınlarındaki son kalesi sayılan Doğu Guta'da iki İslamcı örgüt ile cihatçılar ittifakı Hayat Tahrir el-Şam'ın faal olduğu bildiriliyor. Esad rejimi başkent Şam'a roket ve havan saldırılarının düzenlendiği Doğu Guta'ya hâkim olmaya çalışıyor. Pazar günü de Şam'a altı roket düşmüş ve bir kişinin öldüğü haber verilmişti.

2013 yılından bu yana kuşatma altında olan ve yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'da insani durumun hızla kötüye gittiği bildiriliyor. Gözlem örgütü son beş gün içinde Doğu Guta'da 245, başkent Şam'da ise 20 kişinin öldüğünü haber verdi.

Doğu Guta esasen Rusya, İran ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla muhaliflerle hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ancak alınan karar uygulamaya geçirilememişti. Yedi yıldır devam eden Suriye'deki savaşta en az 340 bin kişi hayatını kaybetti.

AFP,DW/AG, BÖ

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