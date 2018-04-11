Suriye geriliminde gözler ABD'de

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının ardından Esad rejimine yönelik ortak operasyon hazırlığına giren ABD, Fransa ve İngiltere'den gelen açıklamalar, bu ülkelerin geri adım atmamakta kararlı olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejimine yönelik askeri operasyon senaryolarını ele almak üzere Savunma Bakanı James Mattis dâhil üst düzey güvenlik danışmanlarını Beyaz Saray'daki Kabine Odası'nda topladı. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın danışmanları ile yaptığı toplantıdan karar çıkmadığı açıklandı. Trump'ın Fransa ve İngiltere liderleri Emmanuel Macron ve Theresa May ile görüşeceği açıklandı.

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Rusya: Öncelik savaşı engellemek

Washington Suriye ile ilgili kararını vermeye çalışırken Rusya tarafından da art arda uyarılar geliyor. Esad rejiminin baş destekçisi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia ise Suriye'deki önceliğin ABD ile Rusya arasında bir savaşa neden olabilecek bir askeri operasyonun engellenmesi olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde kapalı kapılar ardında gerçekleşen oturumun ardından gazetecilere konuşan Nebenzia, "Acil öncelik savaş tehlikesini bertaraf etmek" dedi. Bu açıklamayla ABD ve Rusya arasındaki bir savaşı kastedip kastetmediği sorulan Nebenzia'nın cevabı, "Maalesef hiçbir ihtimali dışlayamayız" oldu.

Kırmızı hat hâlen açık

ABD'li yetkililer Suriye'de üsleri bulunan ve çok sayıda askeri de rejim güçlerinin yanında sahada olan Rusya ile doğrudan çatışma yaşanması ihtimalini dışlamazken Beyaz Saray da "tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtiyor.

Ancak Moskova, iki ülkenin Suriye'de yürüttükleri operasyonlar hakkında iletişim kurmak için açtıkları kırmızı hattın hâlen taraflarca kullanıldığını hatırlatarak ordular arasındaki diyaloğun sürdüğünü duyurdu.

Rusya ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde Cuma günü Suriye'deki gelişmeler konusunda yeni bir toplantı yapılması için çağrıda bulundu. Rusya, söz konusu toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Güvenlik Konseyi'ni yaşanan krizle ilgili bilgilendirmesini talep etti.

May'e operasyon için yeşil ışık

İngiltere'de ise Başbakan Theresa May Suriye'ye yönelik olası bir operasyonda ABD ve Fransa ile birlikte hareket etme konusunda Kabine'den destek aldı.

May'in ofisinden yapılan açıklamada, iki saati aşkın süren toplantı sonucunda Kabine'nin, rejime verilecek "uluslararası cevabın koordine edilmesi" için iki müttefikiyle birlikte çalışmayı hedefleyen İngiltere Başbakanı'nın bu planına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Açıklamada, Esad rejiminin bir daha kimyasal silah kullanmasına engel olunması için harekete geçilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,HS

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