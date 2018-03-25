Suriye gazetesi: Anlaşma olmazsa Suriye ordusu Duma'ya girecek

Suriye ordusunun, Doğu Guta'da silahlı grupların elinde kalan son bölge olan Duma'ya büyük bir operasyon hazırlığında olduğu bildirildi. Şam rejimi yanlısı El Vatan gazetesindeki habere göre, Duma'da konuşlanmış olan Ceyş'ül İslam isimli silahlı grup bölgeden çekilmeyi kabul etmediği takdirde operasyona kısa süre içinde başlanacak. Ceyş'ül İslam on binlerce sivilin yaşadığı ve ordu güçleri tarafından kuşatılmış olan bölgede kalmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Doğu Guta'nın diğer bölgelerindeki silahlı gruplar Suriye hükümetiyle varılan anlaşma uyarınca bir süredir bulundukları yerleri boşaltarak konvoylar halinde ülkenin kuzeybatısına, İdlib çevresine çekiliyor.

Esad karşıtı gösterilerin ilk başladığı yerlerden

Duma, silahlı muhaliflerin başkent Şam civarında tutundukları son bölge. Suriye güçlerinin kontrolüne geçtiği takdirde bunun silahlı muhalifler açısından hem büyük hem de sembolik bir yenilgi olacağı belirtiliyor.

Duma aynı zamanda 2011'de Beşar Esad iktidarına karşı sokak gösterilerinin başladığı ilk yerleşimlerden.

Adının gizli tutulmasını isteyen bir Suriyeli hükümeti yetkilisi, Duma'da durumun kritik olduğunu önümüzdeki iki günün belirleyici rol oynayacağını söyledi.

Doğu Guta'dan siviller tahliye edilirken, savaşçılar da aileleriyle birlikte Rusya'nın nezaretinde kuzeye çekiliyor.

Seçenekler değerlendiriliyor

Önceki günlere göre daha sakin olan bölgede Ceyş'ül İslam'ın Duma'nın kaderiyle ilgili Rusya ile görüşmeler halinde olduğu belirtiliyor. Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın tekliflerine henüz yanıt vermediğini bildiren örgüt, Şam ve Moskova'yı bölgede yaşayanları göçe zorlayarak Duma'nın demografik yapısını değiştirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Reuters haber ajansının telefonla ulaştığı Duma'da yaşayan bir Suriyeli, Çarşamba günü çok sayıda kişinin sokaklara döküldüğünü ve Rusya ile yapılan müzakerelerle ilgili halka bilgi verilmesi için çağrıda bulunduğunu aktardı. Ceyş'ül İslam bölgede kalacağını açıklasa da Reuters'in örgüt içerisinden iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre silahlı grup kuzeye, dağlık bir bölge olan Kalamun'a ya da ülkenin güneyi çekilme seçeneklerini değerlendiriyor.

Büyük çoğunluğu ordunun eline geçti

Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle Şubat ayında başladığı harekat neticesinde Doğu Guta'nın büyük çoğunluğunu silahlı gruplardan arındırdı. Gözlemcilerin verdiği bilgiye göre operasyonlarda bin 600'den fazla insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in (BM) aktardığına göre Doğu Guta'dan tahliye edilmeyi bekleyen 70 bin civarında kişi var. Suriye medyası harekatın başlangıcından bu yana Doğu Guta'dan 125 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

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