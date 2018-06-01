 Suriye Dışişleri Bakanı: ABD ülkenin güneyinden çekilmeli | DÜNYA | DW | 02.06.2018

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DÜNYA

Suriye Dışişleri Bakanı: ABD ülkenin güneyinden çekilmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ABD güçlerinin Suriye’nin güneydoğusundaki Tanf’tan çekilmesi gerektiğini söyledi. Muallim ayrıca Suriye Demokratik Güçleri'yle temas kurduklarını ancak müzakerenin başlamadığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim 2016 yılındaki BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ABD askerlerinin Suriye’nin güneydoğusundaki Tanf'tan çekilmesi gerektiğini söyledi

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim Cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye’nin güneydoğusunda yer alan Tanf kentinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Muallim, "ABD birlikleri Suriye'den çekilmeli, Tanf bölgesindeki Suriye egemenliği şüphe götürmez" dedi. Suriye hükümetinin ülkenin güneyi konusunda hiçbir unsur ile görüşme içerisinde olmadığını ve bu bölge ile ilgili bir anlaşmanın sağlanmadığını söyleyen Muallim, bir anlaşmaya varılması için ABD’nin güçlerini bölgeden çekmesi gerektiğini aktardı.

Muallim ayrıca ülkenin Ürdün ve İsrail ile komşu olan güneybatısını kendi kontrolü altına almak istediğini, bunun için de iki seçenek bulunduğunu belirtti.  Bölgedeki muhaliflere havadan broşür dağıttıklarını belirten Muallim, bölgedeki muhaliflerin hükümetin yönetimini kabul ettikleri ve orada kaldıkları veya reddettikleri için bölgeden ayrıldıkları bir yöntem üzerine çalıştığını belirtti. Muallim, "Öncelikli olarak sorunu alışık olduğumuz yöntem olan iletişim ile çözmeye çalışmayı hedefliyoruz. Eğer bu işe yaramazsa o zaman o başka türlü bir iletişim olur" dedi. Muhalifler Suriye’nin güneybatısında yer alan Dera ve Kuneytire'yi elinde bulundururken, Suriye ordusu ise bu bölgelere yakın yerleri kontrol altında tutuyor.

"Rakka yeniden kurulmalı"

Muallim ayrıca Şam yönetiminin, ABD'nin desteklediği ve ana unsurunu Suriyeli Kürt YPG ile PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile temas kurduklarını ancak bir müzakere sürecinin başlamadığını belirtti. Muallim, ABD desteği ile SDG tarafından IŞİD'den kurtarılan Rakka şehrinin "yeniden kurulması ve özgürleştirilmesi" gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamaları, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın birkaç gün önce Russia Today’e verdiği mülakattan sonra geldi. Esad, Suriye'de "geriye kalan tek sorunun" ülkenin kuzeyindeki bölgeleri kontrol eden SDG olduğunu söylemiş ve SDG ile müzakerelerin sonuç vermemesi halinde "güç kullanma yöntemine başvuracağız" demişti. Esad’ın bu demecine cevap veren ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü ise "Suriye'de ilgili bütün taraflar şunu anlamalılar ki ABD ordusunu veya koalisyon ortaklarımızı vurmak kötü bir politika olacaktır" diye konuşmuştu.

AP,rtr/DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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