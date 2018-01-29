  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Sundance Film Festivali'nden Türk filmine ödül

ABD’nin bağımsız sinema festivali olarak bilinen Sundance Film Festivali’nde bu yıl Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü, Tolga Karaçelik’in yönettiği “Kelebekler” filmine verildi.

USA Sundance Film Festival in Park City (Reuters/J. Urquhart)

ABD'nin Utah eyaletinde, cumartesi gecesi Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen Sundance Film Festivali ödül töreninde, bir ödül de bir Türk filmine gitti.

ABD'li aktör Robert Redford’un kurucusu olduğu enstitünün dünya sineması kategorisindeki Büyük Jüri Özel Ödülü Tolga Karaçelik’in yönettiği "Kelebekler" (Butterflies) adlı filme verildi.

Babalarını arayan kardeşlerin hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Tolga Karaçelik ile birlikte Diloy Gülün ve Metin Anter yaptı. Filmde, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Serkan Keskin, Ercan Kesal gibi oyuncular yer alıyor.

Regisseur und Autor Tolga Karacelik

Yönetmen Tolga Karaçelik

Bağımsız eserlerin ve belgesellerin yarıştığı festivalde, Büyük Jüri Özel Ödülü dört kategoride veriliyor.

Amerikan sineması kategorisinde Büyük Jüri Özel Ödülü'ne, muhafazakar aile yapısı nedeniyle bir eşcinsel dönüşüm kliniğine gönderilen genç bir eşcinsel kızın hikayesini anlatan  "The Miseducation of Cameron Post" adlı film layık görüldü.

Amerikan sineması belgesel kategorsinde Büyük Jüri Özel Ödülü ise "Kailash" adlı yapıma verilirken, dünya sinemasında aynı ödül  "Of Father and Sons" adlı belgesele verildi.

DW/AFP, GA/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Fatih Akın'a Altın Küre

Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye cinsel tacize karşı mücadele eylemi damgasını vururken, yönetmen Fatih Akın Paramparça filmiyle Altın Küre kazandı. (08.01.2018)  

"The Shape of Water" Oscar'ların favorisi

Guillermo del Toro imzalı fantastik dram "The Shape of Water" 90. Oscar Ödül Töreni için 13 dalda aday gösterilerek favoriler arasında öne geçti. Bu yıl kadın sinemacılar da başarılı bir grafik sergiliyor. (23.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Oscar adayı film 65 bin tablodan oluşuyor  

2018 Oscarlarını kim kazanacak?

Bu yılki Oscarlara "The Shape of Water" 13 dalda aday gösterilse de 90. Akademi Ödülleri için yarışan filmler arasında daha birçok iddialı yapım var. İşte 4 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscarların en favori filmleri:  

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +