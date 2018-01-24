 Sultanahmet davasında 3 müebbet hapis kararı | TÜRKİYE | DW | 31.01.2018
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TÜRKİYE

Sultanahmet davasında 3 müebbet hapis kararı

Sultanahmet'te 12 Alman turistin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açılan davada sanıklardan üçüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da IŞİD üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı intihar saldırısına ilişkin 26 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 329'ar yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Abdulrahman Faiz Raşit, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme 4 tutuklu sanıktan 3'ü hakkında "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas, 12 kişiyi öldürmek ve 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ise toplam 329 yıl hapis cezası verdi.

Bir diğer tutuklu sanık olan Abdurrahman Faiz Rashıd ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Rashıd'in hapiste geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. 18 sanık hakkında beraat kararı verilirken, firari 4 sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

Daha önce sonuçlandırılması beklenen dava, heyet değişikliği ve üye hakimlerden birinin rahatsızlanması üzerine ertelenmişti.

12 Ocak 2016'da düzenlenen intihar saldırısında 12 Alman turist ölmüştü. İntihar eylemcisinin 1988 Suudi Arabistan doğumlu Suriye vatandaşı Nabil Fadlı olduğu tespit edilmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/AG, ÖA

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