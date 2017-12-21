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TÜRKİYE

Suikast iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

HDP milletvekili Garo Paylan'ın gündeme taşıdığı suikast iddiasının ardından soruşturma başlatıldı. Yurt dışına yerleşen muhalif isimlere yönelik suikast istihbaratı olduğunu öne süren Paylan, savcılığa çağrıldı.

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HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik suikast hazırlığı istihbaratı olduğu yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Doğan Haber Ajansı Paylan'ın tanık olarak dinlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldığını duyurdu.

Paylan, daha önce DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, suikast iddiasını yurt dışından alınan istihbarat bilgilerine dayandırdığını ifade etmişti. Ancak Paylan elindeki teyitli bilgilerin kaynağını açıklayamayacağını belirtmişti. 

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın iddiasının ardından DW Türkçe'ye konuşan Alman emniyet yetkilileri ise "tehlike durumundan haberdarız" açıklamasını yapmıştı.

İddianın araştırıldığının belirtildiği açıklamada "En gerekli duyarlılıkla incelememizi sürdürüp durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ancak duruma ilişkin ayrıntılar ve koruma önlemlerine dair bilgi veremeyecek olmamızı anlayışla karşılamanızı bekliyoruz" ifadeleri yer almıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 20 Aralık'ta TBMM'de yaptığı açıklamada, AKP iktidarı döneminde Avrupa ülkelerine yerleşmek zorunda kalan akademisyen, gazeteci, yazar ve yurt dışındaki Alevi ile Ermeni kanaat önderlerine yönelik Türkiye içinden yönlendirilen suikast hazırlığı olduğuna dair istihbarat aldığını söylemişti.

DHA/DW,ÖA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya emniyeti: Tehlikeden haberdarız

DW Türkçe'nin görüştüğü Alman emniyet yetkilileri, HDP'li Garo Paylan'ın gündeme getirdiği Avrupa'daki bazı Türkiye kökenlilere suikast iddiasıyla ilgili "Tehlikeden haberdarız" açıklamasını yaptı. (21.12.2017)  

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