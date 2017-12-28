 Stockholm saldırganına müebbet hapis | DÜNYA | DW | 07.06.2018

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DÜNYA

Stockholm saldırganına müebbet hapis

Stockholm'de geçen yıl kalabalığın arasına kamyonla dalarak beş kişiyi öldüren Rahmet Akilov ömür boyu hapse mahkum edildi. Avukatı, Akilov’un "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Rahmet Akilov mahkemeden ayrılırken

Rahmet Akilov mahkemeden ayrılırken

İsveç mahkemesi, 2017'nin Nisan ayında Stockholm'de bir kamyonla kalabalığın arasına dalarak beş kişiyi öldüren Rahmet Akilov'u müebbet hapis cezasına çarptırdı.

40 yaşındaki Özbek vatandaşı Akilov, "terörle ilişkili cinayet" ve "cinayet teşebbüsü" suçlarından hüküm giydi.

Hakim Ragnar Palmkvist, Akilov'un saldırıyla ilgili tek şüpheli olduğunu söyledi. Akilov'un "toplum için güvenlik riski" oluşturduğunu ifade eden Savcı Hans Ihrman ise mahkemenin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Akilov, sözkonusu saldırıyı "IŞİD'e karşı koalisyona katıldığı için İsveç'i cezalandırmak" amacıyla ve "IŞİD adına" düzenlediğini söyledi.

Savcı Hans Ihrman

Savcı Hans Ihrman

Akilov "hayal kırıklığına uğradı"

Failin 53 farklı SIM kart kullanmak suretiyle bazı kişilerle Facebook, Whatsapp, Telegram, Viber ve Zello da dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden haberleştiği belirlendi. Polis, Akilov'un çeşitli kişilerle "şehit olmak" üzerine sohbet ettiği yazışma kayıtlarının yanı sıra IŞİD lideri El Bağdadi'nin bir fotoğrafı da dahil olmak üzere binlerce infaz görüntüsünün bulunduğu bir hafıza kartına ulaştı.

Akilov'un avukatı Johan Eriksson, müvekkilinin sözkonusu kararla ilgili olarak "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti. Eriksson, Akilov'un önce 145 sayfalık mahkeme kararını okumayı tercih ettiğini ve temyize gitme konusunda henüz bir karara varmadığını kaydetti.

Müvekkilinin davanın görüldüğü süre boyunca işbirliği yapma yolunu seçtiğini belirten Eriksson, kendisine müebbet yerine "daha düşük bir ceza" verilmiş olması gerektiğini ifade etti.

Akilov'un saldırıyı düzenlemeden bir gün önce IŞİD'e bağlılık yemini ettiği belirlenmişti.

Saldırının ardından Stockholm'de anma etkinliği düzenlenmişti

Saldırının ardından Stockholm'de anma etkinliği düzenlenmişti

Ne olmuştu?

Stockholm'un işlek alışveriş caddelerinden birinde kullanduğı kamyonu yayaların üzerine süren Akilov, 5 kişiyi öldürmüş, 14 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından kaçan Rahmet Akilov, güvenlik kameralarından elde edilen kayıtlar sayesinde saldırıdan birkaç saat sonra gözaltına alınmıştı.

İsveç polisi, dört çocuk babası şüphelinin 2014 yılında İsveç'te ikamet izni için başvuruda bulunduğunu ve başvurunun 2016 yılında reddedildiğini açıkamıştı. Akilov'un İsveç'i terk etmesi için ihtar aldığı, ancak Akilov'un bu ihtara uymayarak izini kaybettirdiği bildirilmişti.

Saldırıda ölenler İngiliz, Belçikalı ve aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu İsveç vatandaşlarıydı.

AP,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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