 Steinmeier′den ABD ve Rusya′ya Suriye için çağrı | ALMANYA | DW | 15.04.2018
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ALMANYA

Steinmeier'den ABD ve Rusya'ya Suriye için çağrı

Rusya ve Batı ülkeleri arasında "dört nala giden yabancılaşmaya" dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD ve Rusya'yı Suriye için adım atmaya çağırdı.

Deutschland Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Alman hükümetine Rusya ile ilişkilerde diplomatik çabalardan vazgeçmeme çağrısı yaptı. Steinmeier, Rusya ve ABD'yi ise Suriye için bir ilk adım atmaya çağırdı.

Steinmeier, Suriye'de düzenlenen hava operasyonunun ardından gerek Washington gerekse Moskova'ya ortak bir barış inisiyatifinde bulunma çağrısı yaptı. "Büyük güçler daha büyük bir sorumluluk taşıyor. Burada bir ilk adım atılmalı. Putin ve Trump bunu dünyaya borçlu" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, "Eğer Washington ve Moskova Suriye konusunda ortak bir yol bulamazsa, Suriye'deki durumun iyileşme şansı sıfır" şeklinde konuştu.

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Steinmeier, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının 4 Mart'ta uğradığı saldırının ardından Rusya ve Batı ülkeleri arasında gerilen ilişkileri de değerlendirdi. Saldırıyı endişe verici olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak etkileri bu olaydan çok daha ileri varacak, Rusya ve Batı arasında dört nala giden yabancılaşma da bizi bir o kadar endişelendirmeli" şeklinde konuştu.

Steinmeier "Pratikte her iki taraf için de bir güven temeli mevcut değil. Bu tehlikeli yabancılaşmayı tersine çevirmek ise sorumlu siyasetin altından kalkması gereken bir mücadele ve ödev" dedi.

Almanya'nın Avrupa Birliği'nin bütünlüğü ve eylem kabiliyeti açısından büyük bir sorumluluğa sahip olduğu hatırlatan Steinmeier, "Bu nedenle Kremlin'e davranışlarının Avrupa-Rusya açısından sonuçlarını her seferinde yeniden ortaya koymalıyız. Buna Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ve Doğu Ukrayna'daki gerilimin ardından kararlaştırılan yaptırımlar da dahil. Ancak bunu doğrudan görüşmelerle yapmaktan da vazgeçmemeliyiz" dedi.

İngiltere saldırıda geçmişte Sovyetler Birliği'nde üretilen Noviçok türü sinir gazı kullanıldığını belirterek, olayın arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmiş, Rusya ise suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Rusya ile Batılı devletler arasında tırmanan diplomatik gerilim sırasında iki taraftan da onlarca diplomat sınır dışı edilmişti.

Son olarak ABD, İngiltere ve Fransa'nın cumartesi günü Suriye'ye düzenlediği ortak operasyon da yeni bir gerginliğe yol açtı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yakın müttefiklerinden olan Rusya saldırıyı ağır bir dille eleştirdi. Rusya konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne de taşıdı. Suriye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunan Rusya'nın tasarısı dün reddedildi.

AFP/Reuters/dpa,BW/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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