 Steinmeier′den Özil ve Gündoğan′a destek çağrısı | ALMANYA | DW | 06.06.2018

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ALMANYA

Steinmeier'den Özil ve Gündoğan'a destek çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile buluştuğu için Almanya'da eleştirilere maruz kalan Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yardımcı olunmasını istedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da yaptıkları buluşmanın tartışmalara yol açtığı Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le "köprü kurulması" gerektiğini söyledi. "Çıkış yolu aranmasına yardımcı olunmalı” diyen Steinmeier, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti.

Steinmeier "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” dedi. İngiltere'de top koşturan Özil ve Gündoğan, Londra'daki bir etkinlik sırasında Erdoğan ile buluşup kendisiyle resim çektirmişti.

"Düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayırım yapmayı kolaylaştırdığını" ifade eden Steinmeier, "kendileriyle görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini" söyledi. Steinmeier, "hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu" ifade etti.

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

"Kendime hakaret ettirmem"

Futbolcu İlkay Gündoğan da Alman milli takımının Dünya Şampiyonası için hazırlık yaptığı Tirol bölgesindeki kampta Alman haber ajansı demeç vererek "Türk kökenleri nedeniyle Türkiye ile sıkı bağları olduğunu, ancak bunun Sayın Steinmeier bizim Cumhurbaşkanımız değil Sayın Merkel de başbakanımız değil demek anlamına gelmediğini ve bunun siyasi mesaj verilebilecek bir konu olmadığını" söyledi.

Başkalarının farklı düşünmesini kabul ettiğini ve anlayışla karşıladığını belirten İlkay Gündoğan "Ancak kendime hakaret ettirmem" şeklinde sözlerini sürdürdü.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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