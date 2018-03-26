Starbucks’tan çalışanlarına "ırkçılıkla mücadele" eğitimi

Starbucks, 29 Mayıs'ta ABD'deki 8 bin şubesinde çalışan yaklaşık 175 bin personele "şirketin şubelerinde ırkçılığa dayalı ayrımcılığın önlenmesine ilişkin" eğitim vereceğini duyurdu. Eğitimin verileceği gün, söz konusu şubelerin öğleden sonra birkaç saatliğine kapalı olacağı açıklandı.

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'ın bu kararının altında geçen Perşembe günü Philadelphia'daki bir şubesinde yaşanan olaya gelen tepkiler yatıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda söz konusu şubede bir masada oturan ve sipariş vermek için arkadaşlarını beklediklerini söyleyen iki siyahi adamın polis memurları tarafından gözaltına alındıkları görülüyordu. Söz konusu kişilerin, diğer müşterilerin tepkilerine ve yanlış bir şey yapmadıklarını söylemelerine rağmen polis memurları tarafından götürülmeleri Starbucks çalışanlarının ırkçılık yaptıklarına dair tartışmalara neden olmuş ve şirket olaydan dolayı yoğun tepki görmüştü. Çok sayıda kişi sosyal medyada Starbucks'ı boykot etme çağrısı yapmıştı.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Starbucks'ın CEO'su Kevin Johnson, "(Sorun) yalnızca Starbucks'la sınırlı olmamakla birlikte, çözümün parçası olmaya kararlı olduklarını" söylemiş ve gözaltına alınan iki kişiyle yüz yüze görüşerek yaşananlardan dolayı özür dilemek istediğini belirtmişti. Daha sonra yapılan açıklamada da bu görüşmenin gerçekleştiği ve Johnson'ın bizzat özür dilediği ifade edilmişti.

Starbucks, ayrıca olay günü polisi arayan çalışanın şirketle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

rtr,AP/SÖ,CÖ

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