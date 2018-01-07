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ALMANYA

Spiegel'in genel yayın yönetmeninin Twitter hesabı hacklendi

Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Brinkbäumer'in profil sayfasına "Erdoğan'dan özür diliyoruz" şeklindeki bir tweet sabitlendi.

Deutschland | Twitter-Account von Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinbäumer gehackt (picture-alliance/dpa)

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Almanya'nın saygın haftalık dergilerinden Der Spiegel, ilk kez kapak konusunu hem Türkçe hem de Almanca sunuyor. Pazartesi sayısının kapağında ‘Beugt euch nicht / Boyun eğme’ başlığı yer alıyor. (22.06.2013)

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Alman basınında hafta sonunda yer alan yorumlarda Türkiye’deki gelişmeler ve ABD’nin Suriye’de bir hava üssüne yönelik saldırısı ön plana çıkıyor. (09.04.2017)

Haftalık "Der Spiegel" dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı cumartesi gecesi hacklendi. Der Spiegel'in resmi Twitter hesabından atılan tweetle bildirdiğine göre, Brinkbäumer'in Twitter profil sayfasına gece TSİ 03:00 sularında bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını içeren bir tweet sabitlendi.

Sabitlenen tweette "Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer alıyordu.

Brinkbäumer'in Twitter kullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.

Kısa bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.

Der Spiegel'in resmi Twitter hesabı üzerinden TSİ 03:53'te "Baş editörümüz Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Erdoğan ile ilgili son paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz" tweeti paylaşıldı.

Der Spiegel yaklaşık yarım saat sonra ise "Hesabı temizledik ve yeniden kontrol altına aldık. Attığınız bilgilendirme mesajları için çok teşekkür ederiz. İyi geceler" tweetini paylaştı.

Gezi protestolarının sırasında Der Spiegel dergisi 24 Haziran 2013'te yayınlanan baskısının kapak konusunu hem Türkçe hem de Almanca sunmuş, sayının kapağında ‘Beugt euch nicht / Boyun eğme’ başlığı yer almıştı.

O dönemde dergini genel yayın yönetmen yardımcılığını yapan Klaus Brinkbäumer, yayınladığı basın bildirisinde, "Tabii ki Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk’ün Almanca bilgisinin eksik olduğuna inanmıyoruz. Biz sadece Türkiye’deki olayların Alman, Türk, Avrupalı herkesi ilgilendirdiği sinyalini vermek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Der Spiegel dergisi Türkiye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye-Almanya ilişkilere dair haberlere sıklıkla yer veriyor.

dpa/BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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