 Spiegel: Türkiye′de 42 Alman terör zanlısı hapiste | ALMANYA | DW | 16.03.2018
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ALMANYA

Spiegel: Türkiye'de 42 Alman terör zanlısı hapiste

Der Spiegel, IŞİD'le bağlantılı olarak 42 Alman vatandaşının Türkiye'de hapiste olduğunu bildirdi. Haberde IŞİD zanlısı toplam 92 Alman'ın Türkiye, Suriye ve Irak'ta hapis yattığı belirtiliyor.

Arşiv: IŞİD'e katılan yabancı savaşçılar

Arşiv: IŞİD'e katılan yabancı savaşçılar

Alman Der Spiegel dergisi Almanya'dan en az 92 erkek, kadın ve çocuğun şu an itibarıyla Suriye, Irak ve Türkiye'de hapiste olduğunu yazdı.

Derginin Almanya'nın farklı bakanlıklarından uzmanlara dayandırdığı haberde Mannheim kentinden Fas asıllı bir Alman kadının IŞİD mensubu olduğu suçlamasıyla Irak'ta ölüm cezasına çarptırıldığı, diğer Alman vatandaşlarından bazılarının ise haklarındaki davalar sonuçlandırılarak hapis cezası aldıkları belirtildi.

Irak'ta idam cezasına çarptırılan kadının IŞİD'e katılmak için Suriye'ye ve ardından Irak'a gittiği belirtiliyor. Spiegel, Alman Dışişleri Bakanlığının idamı hapis cezasına dönüştürebilmek için çaba gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'de IŞİD zanlısı 42 Alman hapiste

Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de ise IŞİD bağlantısı şüphesiyle 42 Alman vatandaşı hapiste bulunuyor. Irak'ta on Alman vatandaşının hapis yattığı, Suriye'deki radikal İslamcı Alman vatandaşları hakkındaysa ülkede Alman diplomatik temsilciliği bulunmaması nedeniyle doğrudan bilgi alınamadığı belirtildi.

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı verilerine göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 970'ten fazla radikal İslamcı Alman bölgeye gitti. Büyük çoğunluğunun IŞİD'e katıldığı, üçte birinin Almanya'ya geri döndüğü ve yaklaşık 150'sinin savaşta öldüğü belirtiliyor.

DW,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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