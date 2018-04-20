 Spiegel: Steinmeier Erdoğan ile seçimden sonra görüşecek | ALMANYA | DW | 20.04.2018
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ALMANYA

Spiegel: Steinmeier Erdoğan ile seçimden sonra görüşecek

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Türk mevkidaşı Erdoğan’ı en erken 24 Haziran’daki seçimden sonra resmi olarak kabul edeceğini yazdı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

Alman Der Spiegel dergisi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı en erken 24 Haziran'daki seçim sonrasında resmi olarak kabul edeceğini yazdı. Birkaç hafta önce Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Steinmeier’in resmi ziyaret için genel bir davette bulunduğu belirtiliyor. Alman Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de erken seçim ilan edilmesiyle birlikte "yeni bir durumun ortaya çıktığı" ifade edildi. Açıklamada, "Ziyaret için somut bir tarih, ancak Türkiye'de seçimin yapılmasından sonra belirlenebilir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da seçim etkinliği yapmasına da izin verilmeyecek. Geçen yıl dönemin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yabancı ülkelerin hükümet üyelerinin ülkelerindeki seçimlere ya da oylamalara üç ay kala Almanya'da seçim etkinliği yapmasını yasaklayan bir düzenleme getirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu düzenlemenin geçerliliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Hür Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai

Hür Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai

Partiler "seçimlerin Almanya'ya taşınmasına" karşı

Almanya'da farklı siyasi partilerden siyasetçiler, Türkiye'de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya’ya taşınmasına karşı olduklarını açıklamıştı. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerdeki mücadele, burada Almanya'da değil, orada yapılmalı. Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz" demişti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka da, "Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı" diye konuşmuştu. Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir ise Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yönelik bir konuşma yasağı getirilmesini reddederek böylesi bir yasağın "Erdoğan'ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini" söylemişti.

Bugün bir açıklama da Hür Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai'den geldi. Djir-Sarai, "Federal hükümetten Almanya'da her türden seçim etkinliğine engel olması istenmektedir. AKP ya da benzer partilerin siyasi etkinlikleri engellenmek zorundadır" diye konuştu.

DW/EC,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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