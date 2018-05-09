Spiegel: Riyad'dan Alman şirketlerine veto

Almanya'da yayımlanan haftalık haber dergisi Spiegel'e göre Suudi Arabistan, Berlin'in Ortadoğu politikası nedeniyle Alman şirketleri ile iş ilişkilerini dondurdu ve artık iş siparişi vermeme kararı aldı. Derginin haberinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu konuda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Riyad'ın bu kararından özellikle Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi şirketlerin etkileneceği belirtiliyor. Riyad ve Cidde'deki toplu taşıma hizmetleri için yüzlerce Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman otomotiv şirketi Daimler'in de karardan etkilenenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Haber teyit edilmedi

Konuyla ilgili haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtlayan Daimler sözcüsü ise "Spiegel'in haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal seyrinde devam ediyor" şeklinde konuştu. Siemens, Bayer ve Boehringer şirketlerinin ise açıklama yapmak istemediği aktarıldı.

Reuters haber ajansı haberinde Suudi hükümetinden bilgi almaya çalıştığına ancak çabalarının sonuçsuz kaldığına yer verdi. Sadece Riyad'da bulunan bir üst düzey Alman şirket yöneticisinin "kararın acı veren sonuçlarının şu anda sağlık sisteminde hissedildiğini" belirterek haberi kısmen doğruladı.

800 Alman şirketi Suudi Arabistan'da

Spiegel'in haberine göre Suudi Arabistan'da yaklaşık 800 Alman firması faaliyet gösteriyor. Alman şirketlerinin geçen yıl Suudi Arabistan'a 6 milyar 6 milyon Euro hacminde ihracat yaptığı belirtiliyor.

Riyad, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Suudi Arabistan'ın Lübnan politikasını eleştirmesi sonrası Kasım 2017'de Berlin'deki büyükelçisini de geri çekmişti. Gabriel, Suudi Arabistan'ı bölgede "serüven" peşinde olmakla eleştirmişti. Suudi Arabistan, Almanya'nın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalınmasını istemesinden de rahatsızlık duyuyor.

dpa,rtr/HS,GA

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