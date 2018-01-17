Spiegel: Berlin Türk tanklarının modernizasyonunu onaylayacak

Haftalık Der Spiegel dergisi Alman Federal Hükümeti'nin savunma sanayii şirketi Rheinmetall'e Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Leopard tanklarının modernizasyonu için onay vereceğini iddia etti. Derginin bu haftaki sayısındaki haberde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki hafta önce Goslar'da yaptığı görüşmenin ardından konuyla ilgili talimat verdiği belirtildi. Buna göre, Gabriel'in silah ihracaatına ilişkin olarak müsteşarlar düzeyinde yapılacak ilk toplantıda Leopard tanklarının modernizasyonu konusunun gündeme alınması ve incelenmesi talimatı verdiği ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonu için ilk kez geçen yıl mart ayında talepte bulunduğu kaydedildi.

Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığı, Der Spiegel'deki habere ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Rheinmetall ile projelere onay verilmemişti

Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilim nedeniyle son aylarda Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracaatı askıya alınmıştı. Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, ekim ayının sonunda yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planları gibi birçok projenin beklemede olduğunu ve hükümetlerden onay alamadığını belirtmişti.

Yumuşama sinyalleri

Ancak son dönemde iki ülke arasında yumuşama sinyalleri gelmişti. Türkiye'de tutuklu bazı Alman vatandaşlarının tahliye edilmesi Berlin memnuniyetle karşılanmıştı. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ise hâlâ tutuklu bulunuyor.

Bunun yanı sıra Gabriel'in Çavuşoğlu ile Goslar'da yaptığı görüşmede iki bakan Ankara ile Berlin arasındaki sorunların çözümü konusunda olumlu mesajlar vermişti.

Gabriel, ortak basın toplantısında Türkiye silah ihracaatına ilişkin bir soruyu yanıtlamış ve silah ihracaatına onayın tutuklu gazeteci Deniz Yücel ile bağlantısı olmadığını vurgulamıştı. "Deniz Yücel vakasını savunma konularıyla hiçbir şekilde birbirine karıştırmadım" diyen Gabriel, "Türk askeri örneğin Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Orada IŞİD'in yerleştirdiği mayınlar nedeniyle yaşamını yitiren askerler var. Şimdi biz Alman savunma sanayisi olarak ülkemizde bu gibi mayınlara karşı koruyucu teçhizata sahipsek bunları ihraç etmeyecek miyiz?" şeklinde konuşmuştu.

Reuters/dpa, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe