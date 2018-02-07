 SPD lideri Schulz başkanlığı Nahles′e bırakıyor | ALMANYA | DW | 07.02.2018
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ALMANYA

SPD lideri Schulz başkanlığı Nahles'e bırakıyor

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, başkanlık görevini Andrea Nahles’e bırakacak. SPD'nin ilk kadın lideri olmaya hazırlanan Nahles, lise yıllığında "ev kadını ya da başbakan" olmak istediğini yazmıştı.

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Schulz, koltuğunu partinin meclis grup başkanı Nahles'e bırakacak.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile koalisyon anlaşmasına vardığı gün gazetecilerin karşısına geçen Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, yaklaşık bir yıl önce devraldığı parti liderliğinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Berlin'de konuşan Schulz, "Dışişleri bakanı olarak hükümete girmeye karar verdim" dedi. 

Almanya'da geçen Eylül'deki genel seçimlerde aldığı ağır yenilgiden bu yana partinin başında kalıp kalmayacağı tartışılan 62 yaşındaki Schulz, koltuğunu partinin meclis grup başkanı Andrea Nahles'e bırakacak.

Schulz, 47 yaşındaki Nahles'in de katıldığı basın toplantısındaki açıklamasında, "Partinin gençleşmeye ve daha fazla kadına ihtiyacı var. 150 yıl sonra, partimiz nihayet bir kadına emanet" dedi.

Reuters'ın haberinde, Schulz'un kararına gerekçe olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en ağır seçim yenilgisini alan partinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu gösterdiği ve SPD'nin ancak yeni bir yüzle toparlanmasının mümkün olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Büyük baskı altındaydı

Genel seçimler sonrası Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile büyük koalisyona gitmeyeceklerini kesin bir dille ifade eden Schulz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın devreye girmesinin ardından fikir değiştirmişti. Schulz daha sonra da SPD içinde büyük koalisyona karşı çıkan kesimin yoğun eleştirilerine rağmen CDU/CSU ile görüşmelere başlamıştı. Üç partinin bugün koalisyon anlaşması üzerinde mutabık kaldıkları açıklanmıştı.

Koalisyon anlaşması, 20 Şubat-2 Mart tarihleri arasında SPD'nin yaklaşık 460 bin üyesinin onayına sunulacak. Schulz, görevini bu oylamanın ardından düzenlenecek bir kongre ile Nahles'e devredecek.

Koalisyon anlaşmasının kaderini belirleyecek olan oylamanın sonuçları 4 Mart'ta açıklanacak. SPD üyeleri, anlaşmayı reddederse Almanya'ya yeni bir genel seçim yolu görünecek.

"Kadın, inançlı ve sol görüşlü"

Yaklaşık bir yıl önce oyların yüzde 100'ünü alarak SPD'nin başkanlığına seçilen Schulz'un yerini bırakacağı Andera Nahles, parti içinde hırsı ve şevkiyle tanınan bir isim. Katolik bir ailede büyüyen 47 yaşındaki Nahles'in biyografisinde şu ifadeler yer alıyor: ''Kadın, inançlı ve sol görüşlü''. 

Henüz 18 yaşındayken SPD'ye katılan Nahles, 1995 yılında partinin gençlik kolu JUSOS'un başına geçmiş, 2009'da da partinin genel sekreterliğine getirilmişti.

Koalitonsverhandlungen SPD CDU CSU

SPD'nin yeni lideri olmaya hazırlanan Andrea Nahles

Parti tarihinde bir ilk

2013 yılından geçen Eylül ayındaki seçimlere kadar da Çalışma Bakanlığı görevini yürüten Nahles, seçimlerden sonra parti meclis grup başkanlığını üstlenmişti.

Nahles, SPD başkanlık koltuğuna oturması resmiyet kazandığında 155 yıllık parti tarihinde Sosyal Demokratların başına geçen ilk kadın olacak.

Nahles, lise yıllığında, gelecekte bir "ev kadını ya da başbakan" olmak istediğini yazmıştı.

DW,AFP,rtr,dpa,KNA/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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