 SPD: ABD′ye karşı kenetlenmeliyiz | ALMANYA | DW | 04.06.2018

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ALMANYA

SPD: ABD'ye karşı kenetlenmeliyiz

Almanya'da SPD lideri Nahles, Avrupa'ya ek gümrük vergisi kararı alan ABD'ye karşı kenetlenme çağrısında bulundu. Nahles, AB'nin Almanya için "varoluşsal" öneme sahip olduğunu söyledi.

Andrea Nahles

Andrea Nahles

Almanya'da hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles, Avrupa ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkta Washington'a karşı kenetlenme çağrısı yaptı.

Pazartesi günü partisinin meclis grubunun Berlin'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan Nahles, "Bu ticaret savaşları ve gümrük vergileri ile 'America First' (Önce Amerika) siyaseti karşısında tek bir doğru yanıt olduğunda hemfikiriz, 'Europe United' (Birleşik Avrupa)" sözlerini sarf etti.

Portekiz Maliye Bakanı ve Euro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun da katıldığı toplantıda Nahles, Başbakan Angela Merkel'in AB bünyesinde reformlara gidilmesine yeşil ışık yakmasını övdü. Nahles, "Almanya'nın Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var. Örgütün kalıcı devamlılığı ülkemizin varoluşsal boyutta çıkarınadır" dedi.

"Euro kriz-geçirmez olmalı"

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Başbakan Angela Merkel, AB Komisyonu'nun küçültülmesi ihtimalinin bir "tabu" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Merkel ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nde bulunan AB ülkelerine "Avrupa'yı temsil etme" çağrısı yaptı. (04.06.2018)

ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi koyması üzerine AB'nin ardından Kanada da Dünya Ticaret Örgütü’ne resmi şikayette bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı Freeland vergileri "yasadışı" olarak niteledi. (02.06.2018)

ABD’nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararı Brüksel’de kaygıyla karşılandı. Peki şirketler için durum gerçekten o kadar kötü mü? (01.06.2018)

"Birlik ve beraberliği sürdürmemiz gerektiği görüşündeyiz" diyen Nahles, AB'nin "Euro'nun kriz-geçirmez olması için çalışması gerektiğini" vurguladı. Avrupa gündemini maliye politikasının yanı sıra "asgari toplumsal standartların" meşgul etmesi gerektiğini belirten Nahles, Avrupa'nın "yalnızca maliye politikası üzerinden algılanmaması gerektiğini" söyledi.

Toplantıda SPD, AB'nin sosyal boyutunun güçlendirilmesi ve Avrupa Parlamentosu'nun haklarının artırılmasını öngören bir karar tasarısını onayladı. Avrupa'da "daha güçlü bir birlik ve beraberliğin" ve reformların daha hızlı hayata geçirilmesini öngören tasarıda, bir "Avrupa sosyal paktı" oluşturulması talebinde bulunuluyor.

Nahles, Nisan ayında düzenlenen parti kongresinde oyların yüzde 66'sını alarak genel başkan seçilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında aldığı kararla aralarında AB, Kanada ve Meksika'nın bulunduğu ülkelerden ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada ve Meksika'nın aralarında bulunuğu bazı ülkeleri ilk önce bir ay, ardından 1 Haziran'a kadar olmak üzere bir ay daha bu vergilerinden muaf tutulmuştu. Ancak AB, Kanada ve Meksika ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamaması nedeniyle ABD 1 Haziran itibariyle bu ülkelerden ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Karar üzerine Kanada ve Meksika misilleme kararı aldıklarını açıklamıştı. AB de ABD'den ithal edilen bazı ürünler için ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.

dpa,AFP/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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