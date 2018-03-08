S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon gerekçesiyle Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu. Türkiye'nin ekonomik görünümünü ise negatiften durağana çevirdi.

Şirketin açıklamasında kredi finansmanlı yatırımların konjonktürün ısınmasına yol açtığı ve Türkiye için ‘sert düşüş' riskinin bulunduğu belirtildi.

Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine gösterdiği gerekçeler arasında, ödemeler dengesi açığının artması, enflasyon görünümünde bozulma ve TL'nin değer kaybetmesinin mali istikrarı tehdit etmesi de bulunuyor.

Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı yüzde 2017'de 7,4'e ulaşırken, bu yıl dolar/TL kuru tarihi zirveye ulaştı. Enflasyonu yüzde 10'un altına çekmek mümkün olmadığı için Merkez Bankası faizleri arttırdı. Kredi derecelendirme şirketi bu adımların Lirayı istikrara kavuşturmaya ve enflasyonu düşürmeye yetmediğini duyurdu.

Muhalefet tepkili

Hükümetin, iyice ‘ısınan' ekonomiyi daha da ısıtacak kararlar almasının eleştirildiği Standard & Poors'un Türkiye kredi notunu açıklamasından bir gün önce Başbakan Binali Yıldırım 22 ila 24 milyar liralık ek teşvik programı başlatılacağını duyurmuştu.

Şimdiye kadar vergi ödemeyen gayrı menkulleri kadastroya işlemek suretiyle finanse edilmesi öngörülen teşvikler arasında emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi ve yükseköğretime ara verenlerin üniversiteye dönebilmesi de bulunuyor.

Hükümetin erken seçimlere iki aydan kısa süre kala açıkladığı teşvik paketi muhalefet tarafından eleştirildi. İYİ Parti hükümeti seçmene rüşvet vermekle suçlarken, CHP halka ‘aldanmama' çağrısında bulundu. Parti sözcüsü Bülent Tezcan "Bu paket vermek için değil, oy almak için hazırlanmıştır”, dedi.

DW, afp/AG, HS

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