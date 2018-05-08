 Soylu seçim güvenliği için önlemleri açıkladı | TÜRKİYE | DW | 11.05.2018
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TÜRKİYE

Soylu seçim güvenliği için önlemleri açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, provokasyona ve siber suçlara karşı sosyal medyada da takip yapılacağını söyledi.

Türkei Ankara Innenminister Süleyman Soylu (picture-alliance/AA/A. Izgi)

İstanbul'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimlerindeki güvenlik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu "264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusuyla beraber toplam 531 bin 7 personel seçim günü görev başında olacak" dedi.

"Mevzuat itibarıya birtakım yenilikler var" diyen Bakan Soylu "Seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz. Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği. İkincisi seçim günü oy verme güvenliği ve üçüncüsü de seçim akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi" diye konuştu.

Soylu: Provokasyona karşı birimler görev başında olacak

Sosyal medya takipleri yapacaklarını da belirten Soylu "Dijital ortamdaki güvenliği tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesi, dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır" diye konuştu. Soylu "Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir" dedi.

Kampanya dönemindeki tedbirlere ilişkin olarak Soylu "Miting alanları, toplanma alanları, stand çalışmaları, broşür dağıtımı Ramazan nedeniyle iftar programları tedbirlerini kapsayacak" diye konuştu. 

Bakan Soylu güvenlik tedbirleri kapsamında 74 helikopter, 18 İHA ve 6 insanlı keşif uçağı ile 765 TOMA'nın gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde kullanılacağını söyledi. Soylu "Emniyet birimlerindeki daha küçük dronelar da bu süreçte kullanılacak. Güvenlik, acil durum merkezi, izleme merkezleri, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimleri, güvenlik kamera sistemleri entegre şekilde yer alacak" dedi.

DW/EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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