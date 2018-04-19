 Sosyal medyada Levent Gültekin′in adaylığı tartışılıyor | TÜRKİYE | DW | 19.04.2018
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TÜRKİYE

Sosyal medyada Levent Gültekin'in adaylığı tartışılıyor

Gazeteci Levent Gültekin, Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 24 Haziran erken seçimleri için cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Gültekin’in mesajı sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

Symbolbild Internetsperre in der Türkei (picture-alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Gazeteci Levent Gültekin erken seçim tarihinin açıklanmasının üzerine dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir video yayınlayarak, "Bu tek kişiye 'Türkiye senden daha büyük deme meselesidir" diyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a meydan okudu.

 

Levent Gültekin'in adaylık videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi, en az 13 bin kişi tarafından beğenildi. Ancak bağımsız aday Gültekin'in resmi olarak cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor. Twitter kullanıcıları Gültekin'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

 

© Deutsche Welle Türkçe

DW/MK,BÖ

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