Sosyal medyada KHK'lara tepki büyüyor

Türkiye'de dün 695 ve 696 sayılı iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) daha yayımlandı. Resmi gazetede ilan edilen yeni KHK'lar sosyal medyada özellikle getirdiği iki yeni düzenlemeyle büyük tepki topladı.

696 sayılı KHK ile anayasal düzeni bozmaktan yargılanan tutuklu ve hükümlülere duruşmalarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesi ve "15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden siviller hakkında hiçbir idari, mali ya da cezai işlem yapılamayacağı" uygulaması sosyal medyanın gündeminde.

KHK ile getirilen düzenlemelere özellikle hukukçulardan büyük tepki geldi. Ankara Barosu Başkanı avukat Hakan Canduran, masumiyet ilkesinin ayaklar altına alındığına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İnsan hakları hukukçusu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Kerem Altıparamak da KHK'ların denetlenememesine dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ceza muafiyeti gibi önemli bir uygulamanın parlamentodan kaçarak KHK ile yapılmasını eleştirdi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Ünal'ın açıklamalarına tepkiler

Tepkiler üzerine bugün bir açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal KHK'da yer alan 121. maddenin "sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü kapsadığını" belirtti.

Ancak KHK'nın ilgili maddesinde "devamı niteliğindeki eylemler" kapsamında 16 Temmuz sabahı ifadesi bulunmuyor. Ünal, "KHK'daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil" şeklinde konuştu. Ünal'ın açıklamasının öncesinde sosyal medyada başlayan tartışma sürüyor. #SonKHKİçSavaşaGötürür etiketi altında paylaşımlar yapılarak, Ünal'ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığı eleştirileri dile getiriliyor.

Tek tip kıyafet tartışması

696 sayılı KHK ile anayasal düzeni bozmaktan yargılanan tutuklu ve hükümlülere duruşmalarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesi de yeni KHK'lar ile ilgili yoğun tepki çeken uygulamalardan.

CHP Genel Bakan Yardımcısı Zeynep Altıok, tek tip kıyafet düzenlemesiyle haklarında tecavüz suçlaması olan kişilerin takım elbiseyle duruşmaya getirilecekken, tutuklu yargılanan gazetecilere tulum giydirileceğine dikkat çekti.

Demirtaş: Parçalayıp çöpe atacağız

Tek tip kıyafet giyecek isimler arasında yer alan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklaması da geniş yankı buldu. Demirtaş'ın açıklamasında, "Tek tip kıyafet dayatması, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" ifadeleri yer aldı.

"Havalı şekilde duruşmaya gelemeyecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a giderken Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada tek tip kıyafet uygulmasına da değinerek, bu uygulamaların sadece duruşmalara getirilirken kullanılacağını belirtti. Erdoğan, "Yani öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'daki darbe girişimin birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada "Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise" ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada, tek tip kıyafet uygulamasına yönelik ABD örneğinin gösterilmesi de eleştirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı" dedi.

DW/GA/BÖ

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