Sosyal medyada İstiklal Marşı tartışması | TÜRKİYE | DW | 15.03.2018

12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümü kutlandı. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında gündemdeki diğer konuların dışında İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine değindi.

Erdoğan, "Gerçekten de İstiklal Marşımızın anlamını dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekârlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur” dedi.

Twitter kullanıcıları özellikle #istiklalmarşımadokunma etiketi altında bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

İşte onlardan birkaçı:













DW/MK/BK

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