 Sosyal medyada İstiklal Marşı tartışması | TÜRKİYE | DW | 15.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Sosyal medyada İstiklal Marşı tartışması

Erdoğan Çarşamba günü düzenlenen muhtarlar buluşmasında İstiklal Marşı’nın bestesinin güftesiyle uyum içinde olmadığını söyledi. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada konuyla ilgili yoğun bir tartışma başladı.

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/dpa/Pool Presidential Press Service/Y. Bulbul)

12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümü kutlandı. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında gündemdeki diğer konuların dışında İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine değindi.

Erdoğan, "Gerçekten de İstiklal Marşımızın anlamını dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekârlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur” dedi.

Twitter kullanıcıları özellikle #istiklalmarşımadokunma etiketi altında bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

İşte onlardan birkaçı:




 

 

 

DW/MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen Türkei

Sosyal medyada Afrin paylaşımlarına gözaltı 22.01.2018

Türkiye'de Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan çok sayıda kişi hakkında "terör propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı.

Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen Türkei

Afrin bilançosu: Bir ayda 786 kişiye gözaltı 19.02.2018

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medya paylaşımları yapan ve operasyonla ilgili eylemlere katıldığı tespit edilen 786 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen Türkei

Sosyal medyada KHK'lara tepki büyüyor 25.12.2017

İki yeni KHK sosyal medyada büyük tartışmaya yol açtı. Hukukçular, masumiyet karinesinin ayaklar altına alındığını belirtirken, muhalif siyasiler tek tip kıyafeti "onursuzluk" olarak tanımlıyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Parlament (picture-alliance/AA/H. Aktas)

Muhalefette seçim güvenliği endişesi

TBMM'de 20 saatlik mesai sonrası kabul edilen seçim ittifakı yasası, sandık güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Seçim güvenliğinin ortadan kalktığını düşünen muhalefet partileri, halkı bilgilendireceklerini söylüyor. 

FOTO-GALERİ

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada 195 bağımsız devlet var ve büyük çoğunluğu erkekler tarafından yönetiliyor. Kadın başbakan ya da devlet başkanı sayısı az. Ancak hepsi güçlü liderler. Bazı güçlü kadın siyasetçilere göz attık. 