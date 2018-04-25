 Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki | TÜRKİYE | DW | 25.04.2018
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TÜRKİYE

Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

Cumhuriyet davasından çıkan karara sosyal medyada gazeteciler, #GazetecilikSuçDegildir ve #CumhuriyetDavası etiketleri ile tepki gösterdi.

Türkei Protest gegen Verhaftung von Kadri Gürsel (Getty Images/AFP/O. Kose)

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 yazar ve gazetecesinin yargılandığı davada "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme kararına ilk yorumu şöyle oldu:

Hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter'da şu yorumda bulundu:

Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel mahkemede yaptığı savunmayı paylaşarak "Suçlanan ve cezalandırılan gazeteciliktir" dedi.

Almanya’da yaşayan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da savcının 2013’te Cumhuriyet’e açtığı bir davaya dikkat çekerek tepkisini ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye  temsilcisi Erol Önderoğlu’da yaptığı açıklamada  "Cumhuriyet gazeteci ve çalışanlarına verilen cezaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi.

Gazeteci Banu Güven, "9 aylık adalet arayışından çıkan sonuç bu" diyerek şu paylaşımda bulundu:

Gazeteci Özgür Mumcu "Mahkeme, Türkiye’de siyasetin yargıyı tamamen ele geçirdiğini tespit etmiştir" yorumunda bulundu.

Gazeteci Pınar Öğünç de meslektaşlarına verilen karara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir alıntı yaparak tepki gösterdi:

Gazeteci Enver Aysever’in tepkisi şöyleydi:

Bülent Mumay meslektaşlarına verilen hapis cezasını şöyle değerlendirdi:

Cumhuriyet gazetesi "Tarih önünde utanacaksınız" paylaşımı ile karara tepki gösterdi.

BD/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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