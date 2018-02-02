 Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 gözaltı | TÜRKİYE | DW | 05.02.2018
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TÜRKİYE

Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 gözaltı

Türkiye'de Afrin'e düzenlenen operasyonla bağlantılı olarak sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 449 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı harekatıyla bağlantılı olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Zeytin Dalı operasyonunun başlangıcından itibaren sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 449 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca protesto eylemlerine katılan 124 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Bakanlık son bir hafta içinde terör suçlaması ile PKK/KCK, aşırı sol, IŞİD ve Gülen yapılanması ile bağlantılı 915 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda PKK/KCK bağlantılı ve yönetici kadrolarında yer aldıkları belirtilen beş kişinin öldürüldüğü belirtildi.

DW,HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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