 SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 21.03.2018
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TÜRKİYE

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

SONAR kamuoyu araştırma şirketinin başkanı ve kurucusu Hakan Bayrakçı Ankara'da kısa süreliğine gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Türkei Polizei in Ankara (picture-alliance/dpa/T. Berkin)

SONAR kamuoyu araştırma şirketinin başkanı Hakan Bayrakçı, bu sabaha karşı saat 00.50'de gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Bayrakçı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ifade eksikliği" nedeniyle gözaltına alındığını belirtti ve "konunun siyasi olmadığını" söyledi.

Bayrakçı, gözaltına alındığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ancak gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi vermemişti.

CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bayrakçı'nın hakkında gitmediği bir duruşmadan ötürü yakalama kararı olduğunu ve gözaltı nedeninin de bu karar olduğunu belirtmişti.

Bayrakçı'nın avukatı Fidel Okan da Twitter'dan Bayrakçı'nın ifadesini vermesinin ardından serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.

DW/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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