Son 3 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre 2015, 2016 ve 2017 yılları dünyanın en sıcak olduğu yıllar olarak kayda geçti.

Sıcaklık verilerinin kaydedilmeye başladığı 19’uncu yüzyılın sonlarından bu yana dünyada yaşanan en sıcak yıllar geçtiğimiz son üç yıl oldu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) beş farklı uluslararası hava durumu kuruluşundan elde ettiği veriler doğrultusunda Perşembe günü açıkladığı bilgilere göre 2015, 2016 ve 2017 “şu ana kadar kaydedilmiş en sıcak üç yıl.”

Bu üç yıl içerisinde 2016 senesinin ölçülen en sıcak yıl olduğu belirten WMO, bunda Pasifik Okyanusu'nda sıcaklığı birkaç derece artıran ve El Nino adı verilen doğa olayının da etkisi olduğunu aktardı.

İklim değişikliği insanları nasıl etkiliyor? Karbondioksit seviyesi rekor düzeyde İklim araştırmacılarının son ölçümlerine göre atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 2016 yılında rekor seviyeye ulaştı. Bu artışın sebebi olarak araştırmacılar insani faktörler ve El Nino kasırgasını gösteriyor. Altmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun benzer seviyede olduğu 3 ila 5 milyon yıl öncesinde, dünyadaki deniz seviyesi şu ankinden 20 metre daha yüksekti.

İklim değişikliği insanları nasıl etkiliyor? Gelecek nesiller için büyük tehdit Uzmanlara göre, atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının yoğunluğu acil bir şekilde düşmediği takdirde tehlikeli bir sıcaklık tehdidi ile karşı karşıya olacağız. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Eğer kontrol altına alınmazsa gelecek nesilllere üzerinde yaşanması çok daha zor bir gezegen miras kalıyor“ dedi.

İklim değişikliği insanları nasıl etkiliyor? Sağlık krizine yol açıyor Atmosferdeki karbondioksit oranının artması milyonlarca insanın sağlığını etkileyen bir kamu sağlık krizine neden oluyor. Sıcaklık artışları sağlık sorunlarını tetikliyor. Kalp krizinden böbrek yetmezliğine pek çok sağlık sorunu riski yaşayan 65 yaş üstü 125 milyon yetişkin aşırı sıcaklara maruz kalıyor.

İklim değişikliği insanları nasıl etkiliyor? Tarım üstüne etkisi Artan sıcaklıkların tarım üzerinde de etkisi oluyor. Sıcaklıklar birey, aile ve toplumların geçimini etkiliyor ve tarım alanında işgücü verimliliğini yüzde 5.3 düşürüyor.

İklim değişikliği insanları nasıl etkiliyor? Açlık oranlarında artış Sıcaklıktaki 1 derecelik artış, küresel buğday üretiminde yüzde 6, pirinç üretiminde ise yüzde 10 düşüşe yol açıyor. Asya ve Afrika'daki 30 ülkede açlık çeken insanların sayısı da 1990'dan bu yana, 398 milyondan 422 milyona çıktı.

İklim değişikliği insanları nasıl etkiliyor? İklime bağlı felaketler arttı 2000 ve 2016 yılları arasında, havayla bağlantılı felaketlerde yüzde 46 artış kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda hastalık hariç iklimle bağlantılı ekonomik kayıpların 2016'da 129 milyar doları bulduğu belirtildi.



El Nino etkisi olmayan en sıcak yıl 2017

El Nino etkisi olmadan en sıcak yıl ise 2017 oldu. Genel sıralamada üçüncü en sıcak yıl olan 2015 ise 2017'yi sadece 1 derecenin yüzde biri oranında bir farkla takip etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, uzun dönemli sıcaklık trendinin bireysel olarak yılların sıcaklıklarından daha önemli olduğunu ve bu trendin de yükselen bir ivme gösterdiğini ifade etti.

WMO verilerine göre 21'inci yüzyıl dünyanın yaşadığı en sıcak döneme tekabül ediyor. Kayıtlara geçmiş en sıcak 18 yılın 17'si 2000’in yılından bu yana kaydedilmiş durumda.

Taalas, son üç senede yaşanan sıcaklık artışının "olağanüstü” olduğunu belirtti.

BM, ayrı ayrı ABD, İngiltere, Avrupa ve Japonya'ya ait beş meteoroloji kuruluşundan alınan verilere göre 2017’deki küresel yüzel sıcaklığının sanayi öncesi sıcaklık seviyesine göre 1.1 derece daha yüksek olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre bu rakam, 2015 Paris İklim Anlaşması’nda varılan küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması hedefinden uzak bir durum.

Edinburgh Üniversitesi Karbon Yönetimi Bölümü Başkanı Dave Reay, "El Nino etkisi olmayan daha ‘soğuk’ seneler bile en sıcak yıl rekorunu egale ediyorsa, o zaman bir sorunumuz olduğunu bilmeliyiz” dedi.

WMO'ya veri veren beş kuruluştan biri olan NASA'nın New York'ta bulunan Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nün başındaki Gavin Schmidt ise bu ısınma ile ilgili olarak insanlığa işaret etti.

Schmidt, "Son 60 yılda yaşanan bütün ısınmanın sebebini insan faaliyetlerine dayandırabiliriz” dedi.

AFP/Reuters, DÇÜ/EC

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