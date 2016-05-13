 Soma davasında maden patronuna tutuklama talebi | TÜRKİYE | DW | 26.03.2018
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TÜRKİYE

Soma davasında maden patronuna tutuklama talebi

301 işçinin öldüğü Soma'daki maden faciasıyla ilgili görülen davada savcı, maden şirketinin sahibi Alp Gürkan'ın tutuklanmasını istedi.

Türkei Prozess Grubenunglück (Ozan Kose/AFP/Getty Images)

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği 2014 yılındaki maden faciasıyla ilgili görülen davada, savcılık maden şirketinin patronu Alp Gürkan'ın tutuklanmasını istedi. Gürkan'ın, Soma Kömür İşletmeleri isimli şirketinin yönetim kurulu başkanı olan oğlu Can Gürkan, dava kapsamında yaklaşık dört yıldır tutuklu.

Toplamda 5 tutuklunun yargılandağı davada sanıklar, "olası kastla öldürme" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" gibi suçlamalarla karşı kaşıya.

Akhisar Ağrı Ceza Mahkemesinde görülen davaya Pazartesi günü devam edildi. Duruşma öncesi faciaya kurban giden işçilerin aileleri bir gösteri yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşte ölen işçilerin isimlerinin yer aldığı pankartlar taşındı. CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Musa çam, HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de ailelere destek verdi.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Avukat Can Atalay, "Bu dosyada hiçbir kuşku kalmadı, 301 işçinin göz göre göre nasıl ölüme gönderildiklerine ilişkin hiçbir kuşku kalmadı" dedi.

301 işçinin öldüğü facia Türkiye'de bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazası olarak kaydedildi.

301 işçinin öldüğü facia Türkiye'de bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazası olarak kaydedildi.

Mahkeme sabotaj iddiasını kabul etmedi

Duruşmada ilk olarak savcı, Can Gürkan'ın "facianın PKK ve FETÖ gibi örgütlerin sabotajı neticesinde yaşanmış olabileceğine" dair suç duyurusunu değerlendirdi. Gürkan'ın iddialarını mahkeme tarafından reddedildi.

Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatları da sabotaj ihtimali yönündeki suç duyurusunun asıl davayı sabote ettiğini, yargılamanın 14 ay uzamasına neden olduğunu, biran önce savcılığın esas hakkındaki mütaalısını verdikten sonra mahkemenin de kararını açıklamasını beklediklerini ifade etti.

Duruşmada mütalaasını veren savcı tutuksuz sanıklardan şirketin patronu Alp Gürkan'ın tutuklanmasını talep etti. Karar için duruşmaya ara verildi.

Davanın geçmişi

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklandı.

İddianamede, tutuklu sekiz sanık için için, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20-25 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Geçen Aralık ayında görülen duruşmada üç sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

DHA/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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