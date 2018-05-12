 Solingen anmasına Merkel de katılacak | ALMANYA | DW | 22.05.2018
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ALMANYA

Solingen anmasına Merkel de katılacak

Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda ölenler için düzenlenecek anma törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılacak.

CDU Kanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

Westdeutsche Zeitung'un Düsseldorf ve Berlin'deki hükümet çevrelerinden edindiği bilgiye göre Solingen'de 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek anma törenine Almanya Başbakanı Merkel de katılacak. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve saldırıda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç de törende yer alacak.

29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı dört kişi Solingen'de Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. 1995 yılında cinayetten hüküm giyen failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

Solingen'de 1993'te aşırı sağcı dört kişi Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamıştı.

Solingen'de 1993'te aşırı sağcı dört kişi Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamıştı.

Genç ailesi daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda 29 Mayıs'taki anma törenine Alman devlet temsilcilerinin de katılmasını istemişti. Mevlüde Genç, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Alman devletini temsil eden bir kişinin yanımıza gelerek, anma töreninde acımızı paylaşması çok iyi bir mesaj olurdu" demişti.

DW, dpa/EC,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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