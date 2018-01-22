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ALMANYA

Sol Parti: Alman askerleri Konya'dan çekilsin

Alman Sol Parti milletvekili Wagenknecht, Afrin harekatı nedeniyle Konya NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesini istedi.

Sol Parti (Die Linke) milletvekili Sahra Wagenknecht

Sol Parti (Die Linke) milletvekili Sahra Wagenknecht

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht Türkiye'nin Afrin harekâtına tepki olarak NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesini talep etti. Wagenknecht Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte, "Erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçakları tarafından toplanan bilgilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Kürtlerine karşı başlattığı saldırı savaşında kullanılmasının mümkün olduğunu, dolayısıyla Alman silahlı kuvvetler mensuplarının derhal Konya'daki NATO üssünden çekilmesi gerektiğini" söyledi.

İncirlik'ten çekilmişlerdi

Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermemesi üzerine Alman birliği İncirlik'ten çekilmişti. Konya'dan havalanan AWACS'lar Suriye sınır bölgesinde muhtemel hava çatışmalarını önlemek üzere Türk ve uluslararası hava sahasında keşif uçuşları yapıyor.

Sol Parti Milletvekili Wagenknecht Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e çağrıda bulunarak Türkiye'ye silah sevkiyatını da yasaklamalarını istedi.

DW/dpa,AG/

© Deutsche Welle Türkçe

 

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