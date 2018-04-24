Sofuoğlu: Türk siyasilere miting yasağı yanlış

Almanya Türk Toplumu (TGD) Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesince Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası kapsamında konuşma yapamamasını eleştirdi.

Sofuoğlu, Alman Mitteldeutschen Zeitung'a verdiği demeçte, "Türk siyasilerin Almanya'da miting yapamamalarını yanlış ve bütün bu tartışmaları gereksiz buluyorum” dedi.

"Unutmayalım ki biz demokrasi ortamında yaşıyoruz ve ifade özgürlüğü de en büyük kuraldır” diyen Sofuoğlu, demokrasi kavramı içerisinde yapılan bildirilerin uygun bir biçimde protesto edilebilmesinin de yer aldığını hatırlattı.

Ancak Sofuoğlu ülkeler arasında bir gerginlik beklemediğini, bunun en önemli sebebinin de 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayı olduğunu ifade etti.

16 Nisan 2017'de Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle seçim kampanyası yürütme konusunda kriz yaşamıştı.

Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti ve Alman hükümeti Haziran 2017’de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını hafta sonunda açıklamasına Pazartesi günü cevap veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı.

Türkiye ile Almanya’ya itidal çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 29 Mayıs'ta Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törende konuşma yapacak olmasını Alman Rheinischen Post gazetesine değerlendiren Sofuoğlu, Almanya ile Türkiye'ye itidal çağrısında bulundu.

Sofuoğlu, etkinliğin ana ekseninin hayatını kaybeden kişilere saygı ile aşırı sağcılara karşı yürütülen mücadelenin olması gerektiğini ifade ederek, "Her iki taraf, Alman ve Türk yönetimleri, Solingen’deki anmayı siyasi olarak suistimal etmemeleri konusunda dikkatli olmalılar” dedi.

25 yıl önce aşırı sağcılar tarafından Solingen'de kundaklanan binada yaşamını yitiren beş kişinin anılacağı etkinliğe Çavuşoğlu'nun katılacak olması Almanya'da tartışma yaratmıştı. Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu'nun etkinlikte planlanan konuşmasını ""seçim etkinliği" olarak değerlendirmemişti.

AFP,epd/DÇÜ,BÖ

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