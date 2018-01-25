Soçi'deki Suriye kongresi başlıyor

Rusya'nın Soçi'de düzenlediği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriye hükümetini temsil eden ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a muhalif olan gruplardan katılım bekleniyor.

Toplantıya Türkiye ve İran'ın da temsilci göndermesi bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. BM'den yapılan açıklamada Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın Soçi zirvesine katılacağı bildirildi.

Ancak kongreye katılmayacağını açıklayan çok sayıda grup da var. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Müzakere Komisyonu konferansa katılmama kararı alan aktörler arasında. YPG ile bağlantılı Kürt gruplar da kongrede yer almayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Rus hükümeti muhalif gruplardan bazılarının katılmamasının, kongrenin önünde önemli bir engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün telekonferans ile gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'de devam etmekte olan sürecin bazı temsilcilerinin katılmaması, bu kongrenin ilerlemesini aksatmaz ve kongreyi ciddi olarak sabote etmez" dedi.

Soçi'de Anayasa komisyonu kuruluyor

Rus Interfax ajansı iki gün sürecek olan Soçi'deki konferansta Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın kurulacak yeni anayasa komisyonuna başkanlık edeceğini duyurdu. Rusya, ev sahipliği yaptığı kongrenin Suriye için yeni bir anayasa hazırlanmasına dönük görüşmelerin başlatılmasına yardımcı olmasını hedefliyor.

Rusya'nın girişimi ve Türkiye ile İran'ın desteği ile yapılan Soçi zirvesi ile Suriye'de çatışmalara son verilmesini amaçlıyor. Ancak Batılı ülkeler ve Suriyeli gruplar, Soçi zirvesine kuşkuyla yaklaşıyor. Moskova'nın BM'nin çabalarına zarar vermesinden ve müttefiki Beşar Esad'ın elini güçlendirmeye çalışmasından kaygı duyuluyor.

Viyana'da uzlaşma sağlanamadı

Birleşmiş Milletler'in ev sahipliği yaptığı dokuz tur görüşmede, yüz binlerce insanın öldüğü iç savaşa bir çözüm bulunamadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da BM gözetiminde yapılan barış görüşmelerinin 25-26 Ocak tarihlerinde yapılan dokuzuncu turunda Suriye hükümeti ve muhalif grupların temsilcileri iki gün boyunca BM Suriye Özel Temsilcisi ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelerde olduğu gibi Viyana'da da taraflar doğrudan görüşmelere geçilmesi yönünde uzlaşma sağlayamadı.

Yaklaşık yedi yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşta şu ana kadar 340 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Savaştan dolayı ayrıca ülkede milyonlarca kişi de yerinden edildi.

Reuters/dpa/SSB/

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