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BASIN

SN: Berlin'in el uzatmasının tam zamanı

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yumuşama eğilimi, Avrupa’nın ABD’ye yaptığı İran uyarısı Alman basınında öne çıkan konular.

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Stuttgarter Nachrichten gazetesi, Türkiye Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Almanya'nın Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını geri çekmesi talebine işaret ederek şu yorumu yapıyor:

"Almanya ile Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden inşa etmeye çalıştığı aşikar. Günlük politikanın öfkeleri, tahrikleri, küstahlıkları arasında zedelenmek yerine, her iki ülkenin eskilerden gelen dostluğuna uygun düşecek bir gelişme olacaktır bu. Alman turistler 2018'de Türkiye'yi yeniden keşfedecek. 2017'de Alman turistlerin sayısı dört milyon sınırının, yani rekor yıl olan 2015'teki 5 milyon 600 bin rakamının oldukça altında kalmıştı. Tatilcilerin artık Türkiye ile barışmak istediği izlenimi doğuyor. Berlin'in abartılı seyahat uyarısını geri alarak mesaj göndermesi ve elini uzatması için bundan daha iyi bir an olamaz.”  

Nürnberger Nachrichten gazetesi ise iki ülke arasında buzların erimeye yüz tutmasını farklı bir açıdan değerlendiriyor: 

"Erdoğan bunu belki itiraf etmeyecektir ama onun da aslında Almanlara ve Avrupalılara ihtiyacı var. Türkiye'de ekonomi büyümeye devam ediyor. Ancak ülkenin ticari bilançosu oldukça kötüleşti, enflasyon tehlikeli bir biçimde tırmanmakta, para önemli değer kaybına uğradı, borçlanma büyüyor. Tüm bunlar Türkiye'nin Katar gibi ülkelere bağımlılığını artırıyor ki bu da pek hayra alâmet değil! Özetle Türkiye yönetimini, bir şeylerin idrak edilmesi değil, zorunluluklar yönlendiriyor. Ama herşeye rağmen Avrupalılar diyalog rotasına yeniden dönmelidir.”           

ABD Başkanı Donald Trump'ın sertleşen İran politikası konusunda Avrupalılardan uyarı geldi. Avrupalı bakanlar, İran'a yönelik yeniden yaptırım kararı alınmasının nükleer anlaşmayı tehlikeye atacağına dikkat çekti. Die Welt gazetesi Trump'ın İran'a yaptırımları yeniden başlatmasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini irdeliyor:

"AB, İran ile imzalanmış olan nükleer anlaşmaya sahip çıktı. Mükemmel olmasa da iyi bir anlaşma bu. Bazı boşlukları olabilir ve bazı önemli bölümlerini İran'ın delmesi olası. Ama yine de ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi büyük hata olur. Eğer Trump anlaşmanın imzalanmasından bu yana İran'a uygulamaktan vazgeçtiği yaptırımları yeniden başlatacak olursa bunun üç sonucu olacaktır. Birincisi, Washington'ın altına imza attığı anlaşmalara BM Güvenlik Konseyi'nde bile uyma yeteneğinin kalmadığı ortaya çıkacaktır. İkincisi, diğer orta büyüklükteki güçlerin nükleer silahlardan vazgeçme yolunu kapamış olacaktır. Üçüncüsü, nükleer silahlara sahip olmak isteyen ülkeler bu durumu örnek göstererek Kuzey Kore'yi kendilerine model alacaktır.”    

dpa/ÇA/HS

 © Deutsche Welle Türkçe

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