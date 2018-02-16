Slovakya’da gazeteci cinayeti | AVRUPA | DW | 26.02.2018

Slovakya’nın aktuality.sk haber portalında muhabir olarak çalışan 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile sevgilisi Martina Kusnirova, başkent Bratislava’nın 65 kilometre kadar doğusunda yer alan Velka Maca'daki evlerinde Pazar günü ölü bulundu.

Yakınlarının Kuciak ile Kusnirova'ya erişememesi üzerine polise haber vermesi ve polisin evlerine gitmesiyle ortaya çıkan cinayet ülkede şok etkisi yarattı.

Öldürülen gazeteci Jan Kuciak

İki cinayet ile ilgili soruşturma başlatan polis, Kuciak ile sevgilisinin öldürülme sebebinin "büyük bir ihtimalle gazetecinin araştırma işleriyle ilintili” olduğunu söyledi. Polis ayrıca Kuciak'ın göğsünden, Kusnirova’nın ise başından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

"Vahşi bir suikast"

Aktuality.sk’nın yayıncısı Axel Springer yayınladığı açıklamada, “Jan Kuciak ve partnerinin açık bir şekilde vahşi bir suikaste kurban gittiği haberi karşısında şoka uğramış ve afallamış durumdayız” dedi.

Cinayetlerin, Kuciak’ın üzerinde çalıştığı araştırma ile ilgili olduğuna dair "haklı şüphelerinin” olduğunu belirten Axel Springer, araştırmanın konusuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, “Eğer araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın cinayetinin gazeteciliği ile ilintili olduğu ortaya çıkarsa o zaman bu, Slovakya'da basın özgürlüğü ve demokrasiye beklenmedik bir saldırı olur” diye konuştu.

Fico ayrıca hükümetin cinayeti yapanların tutuklanması konusunda bilgi verenlere bir milyon euro değerinde para ödülü vermeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada cinayeti kınarkeni AB'nin bir gazetecinin işini yapması sebebiyle öldürülmesini kabul edemeyeceğini belirtti. Tajani Slovakya'daki yetkili mercilere geniş kapsamlı araştırma yapılması çağrısında da bulundu.

"Kuciak ve ailesi tehdit ediliyordu"

Gazetecinin cinayetini kınayan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Kuciak ile ailesinin yakın zamanda tehdit edildiğini belirtti. Örgüt aynı zamanda Kuciak’ın son 10 sene içerisinde AB içerisinde öldürülen beşinci gazeteci olduğunu aktardı.

Kuciak genellikle üst düzey devlet memurları ile işadamları arasındaki yolsuzluk ve vergi kaçırma olayları üzerine araştırma yapıyor ve haberler yazıyordu.

Kuciak’ın son yayınlanan haberi emlak işleriyle ünlenen işadamı Marian Kocner ile ilgiliydi. Slovakya’da yolsuzlukları araştıran kurum Kocner hakkında vergi yolsuzluğu iddiasıyla açılmış soruşturmayı geçen yıl kapatmıştı.

Slovak devlet televizyonuna açıklama yapan Kocner ise cinayet ile bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Slovakya’da uzun zamandır araştırma gazetecilik yapan Tom Nicholson’ın Dennik N isimli haber sitesine yaptığı açıklamaya göre Nicholson ile Kuciak geçtiğimiz hafta görüşmüş ve her ikisinin de araştırdığı İtalyan mafyasının Slovakya’daki AB fonlarını suistimal ettiğine dair iddialar üzerine konuşmuşlardı.

Slovakya'da hizmet veren 14 basın organının genel yayın yönetmeni Kuciak'in cinayetinin çözülmesi ve gazetecilerin işlerini garanti etmeleri için hükümete çağrıda bulundu.

rtr,AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe