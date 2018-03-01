Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti | AVRUPA | DW | 12.03.2018

Slovak gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesinden sonra hükümete yöneltilen ağır eleştiriler nedeniyle Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak görevinden istifa etti. 46 yaşındaki Kalinak, başkent Bratislava'da yaptığı açıklamada "bu kararla Slovakya'da durumun sakinleşmesine katkıda bulunmayı umduğunu" söyledi.

Slovakya'yı sarsan cinayetten sonra "olaydan gereken siyasi sonuçların çıkarılması" yönünde hükümete yapılan çağrılar artmıştı.Bratislava'da Cuma günü düzenlenen, 1989 yılındaki demokratik dönüş sonrasının en büyük gösterisine 30 bin kişi katıldı. Gösteride hükümet protesto edildi e cinayetlerin tarafsız bir merci tarafından aydınlatılması talep edildi.

Koalisyon ortağının resti

Cinayete kurban giden Kuciak ölümünden sonra aktuality.sk adlı internet sitesinde yayımlanan son yazısında iktidar partisi ile İtalyan mafyası arasındaki muhtemel ilişkileri konu etmişti. Slovakya Başbakanı Robert Fico iddiaları geri çevirmiş ve muhalefeti iki gencin öldürülmesini siyasi baskı aracı olarak kullanmaya çalışmakla suçlamıştı.

Slovakya'da üç partili hükümetin koalisyon ortaklarından Most Hid de koalisyondan ayrılma tehdidinde bulunarak Kalinak'ın istifasını istemişti. Kalinak hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma yürütülüyordu.

Gazetecinin öldürülmesi Slovakya gibi uluslararası kamuoyunda da tepkilere yol açtı.

DW, dpa,afp/AG, HS

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