Siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sunuyor

24 Haziran seçimlerinde yarışacak siyasi partiler milletvekilini aday listelerini bugün Türkiye saati ile 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmek zorunda. Bu tarihten sonra milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğine ilişkin inceleme ve itiraz süreci başlamış olacak. YSK seçimlere 11 siyasi partinin katılabileceğini açıklamıştı.

Seçime katılan siyasi partilerin iller toplamının en az yarısında o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday göstermeleri gerekecek. Eksik aday gösteren siyasi partiler bu eksikliği YSK tarafından verilen sürede tamamlayamamaları halinde seçime katılma hakkını kaybedecek.

CHP'nin listesi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında milletvekili aday listesini kesinleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine adaylık başvurusunda bulunanlarla mülakat yapan Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Faik Öztrak ile Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Listeye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya 1. sıradan aday gösterildi.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener Konya'dan aday gösterilirken, Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinin büyük çoğunluğunu listelerde koruduğu, Saadet Partisi'ne verilen kontenjan kapsamında bazı yerlerin boş bırakıldığı belirtildi. Tutuklu bulunan eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, eski CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, KHK ile üniversiteden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun CHP'in milletvekili aday listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

Ayrıca, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekiline de aday listesinde yeniden yer verildiği kaydedildi.

Aralarında Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz, Hilmi Yarayıcı, Niyazi Nefi Kara, Elif Doğan Türmen ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu bazı milletvekilleri aday listesinde yer almadığı ifade edildi. Listede adı yer almayan CHP milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) de milletvekili aday listesini hazırladığı belirtiliyor.

MHP milletvekili aday listesini YSK'ya ilk sunan siyasi parti oldu. Parti listesini geçen hafta YSK'ya sundu. Genel Başkan Devlet Bahçeli yine Osmaniye'den birinci sıradan milletvekili adayı.

İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili adayı olamıyor.

Aynı şekilde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da HDP'den milletvekili adayı olamıyor. Kasım 2015 seçimlerinden 59 sandalye kazanan HDP'de açılan davalar nedeniyle çok sayıda vekilin milletvekilliği düşürüldü. Cumhuriyet gazetesi davasından tutuklanan ve bir buçuk yıla yakın tutuklu kalan gazeteci Ahmet Şık'ın HDP'den milletvekili adayı olacağı açıklanmıştı. Tiyatrocu Barış Atay da Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı oldu.

DW, HT, BÖ

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