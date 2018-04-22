Siyasi partiler arasında 24 Haziran trafiği

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçim nedeniyle siyasi partiler arasında görüşmeler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki lider Ankara'da CHP Genel Merkez'inde buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmanın ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söz alan Meral Akşener ziyaretin nedenini, "Kendilerine gösterdiktleri o üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür etmek amaçlı" sözleriyle açıkladı. Akşener, "Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar biz de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Akşener: Adaylığım sürüyor

Partisinin 25 Ekim 2017 tarihinde kurulduğunu 1 Nisan'da ise olağanüstü 1.kurultayı yaptığını söyleyen Akşener, orada da ilan ettiği gibi İYİ Parti'nin yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü vurguladı.

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Akşener'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Aslında bizim yaptığımız teşekkürden çok daha öte demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasal partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sindirebileceğimiz bir olay değildi. Dolayısıyla bizim yaptığımız İYİ Parti'ye katkının çok daha ötesinde demokrasiye katkıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu demokrasiyi savunan partilerin 24 ve 25 Haziran'da Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceklerini belirterek, "Bu birlikteliği, demokrasi birlikteliğini sürdürmenin demokrasiye inanan bütün partiler açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

AKP-BBP görüşmesi

Öte yandan AKP ile Büyük Birlik Partisi (BBP) arasında da görüşme yapıldı. BBP Genel Merkezi'ndeki görüşmeye AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile AKP Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğatürkiyen'ın bu hafta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini açıkladı. Destici ise Cumhur İttifakı'na desteklerini sunduğunu söyleyerek, "Bugün çok faydalı bir görüşme yaptık. Aşağı yukarı hemen hemen herşeyi konuştuk. BBP, bu ittifakın içinde kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak, yoksa AK Parti listeleriyle mi? Bu ittifaka dahil olacak her şeyi konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bu hafta içinde yapacağımız görüşmeden sonra netleştirmiş olacağız" dedi.

DW, DHA / HT, GY

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