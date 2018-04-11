 Siyasetçilerden ABD′ye itidal çağrısı | DÜNYA | DW | 13.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Siyasetçilerden ABD'ye itidal çağrısı

Suriye’ye askeri saldırı planlayan ABD’ye yönelik uyarılar sürüyor. Birçok siyasetçi gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

USA Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington (picture-alliance/CNP/MediaPunch/J. LoScalzo)

Suriye'nin Duma kasabasında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya yanıt vermeye hazırlanan ABD'nin atacağı adım merakla beklenirken, siyasetçilerden ABD ve müttefiklerine uyarı içerikli mesajlar geldi.

Suriye rejimine askeri yanıt verilmesi planlarında ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen İngiltere hükümetine muhalefet tepki gösterdi. İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Trump'ın Suriye ile ilgili talimatlarını beklemek yerine Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının BM tarafından bağımsız bir şekilde incelenmesi için baskı yapılması gerektiğini" söyledi. Corbyn yaptığı açıklamada, olası bir askeri müdahale öncesinde mutlaka parlamento ile istişarede bulunulması gerektiğini belirterek, "Parlamentonun askeri müdahalelerde söz hakkı olması gerekir" dedi.

Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn

İngiltere'de dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararına varılmıştı. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada "insani felaketin hafifletilmesi ve Esad yönetiminin yeni kimyasal silah kullanımının engellenmesi için önlemlerin alınması gerektiğini" belirtti. Ancak hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda bir bilgi vermedi.

Rusya'dan tepki

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi. "Uluslararası ilişkiler sabah uyanan bir kişinin ruh haline bağlı olmamalı" diyen Dvarkoviç, Rusya'nın böylesi risklere müsamaha göstermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, bazen yataktan  kalkmadan tweet attığını belirtmişti.

Almanya'dan tepkiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Suriye'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiğini söyledi. Maas Brüksel temasları sırasında yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya baskıyı artırmada kararlı hareket etmesinin önemini vurgulayarak sorunun sadece Rusya ile çözümlenebileceğini belirtti. 

Heiko Maas

Heiko Maas

Ischinger: Savaş paniğiyapılmamalı

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger ise "savaş paniği" yapılmaması uyarısında bulunarak, "Bu duyguyu besleyenler gerginliği tırmandırıyor ve korkuları besliyor" dedi.

Wolfgang Ischinger

Wolfgang Ischinger

Hristiyan Birlik Partileri (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de ABD ve Rusya arasında Suriye krizi nedeniyle yaşanan gerginliğin, "endişe verici" olduğunu söyledi. Kauder, "Yeni çatışma noktalarının oluşacağı bir Soğuk Savaş'a dönmemek için dikkatli olmalıyız" dedi. Hristiyan Demokrat Birlik partili politikacı AB'nin dünya politikasında kendisini daha fazla göstermesi gerektiğini de kaydetti.

ABD‘nin eski Almanya Büyükelçisi John Kornblum ise Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye askeri saldırı düzenlemesini beklediğini söyledi. Kornblum, "Ciddi uyarılarından sonra Trump tehditlerden geri adım atamayacaktır. Şimdi hiçbir şey yapmaması imaj kaybıyla eş değer olacaktır. Bu nedenle ABD'nin o ya da bu şekilde bir askeri operasyon düzenleyeceğinden yola çıkıyorum" dedi.

Beyaz Saray'daki toplantıdan karar çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejimine yönelik askeri operasyon senaryolarını ele almak üzere Savunma Bakanı James Mattis dahil üst düzey güvenlik danışmanlarıyla dün Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın danışmanları ile yaptığı toplantıdan bir karar çıkmadığı belirtildi. Trump'ın daha sonra İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. May'ın bürosundan yapılan açıklamada, iki liderin Suriye ordusunun kimyasal silah kullanımının yanıtsız kalmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

rtr, AFP / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

YORUM: Suriye'ye saldırmak kimin işine yarar?

DW'den Matthias von Hein, Suriye'ye olası bir Amerikan operasyonunun kimin işine yarayacağı sorusuna yanıt arıyor. (13.04.2018)  

Suriye geriliminde gözler ABD'de

Suriye'ye askeri saldırı planları yapan Trump'ın danışmanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıdan sonuç çıkmadı. ABD ile savaşma olasılıklarının bulunduğunu belirten Rusya ise "Hiçbir ihtimali dışlayamayız" açıklaması yaptı. (12.04.2018)  

Suriye'de kimyasal silah bilmecesi

Uluslararası toplum açısından tabu olmasına karşın kimyasal silahlar özellikle Suriye’de birçok kez kullanıldı. Peki, bu tartışmalı silahlar Suriye iç savaşında ne zaman gündeme geldi, tarafların tepkisi ne oldu? (13.04.2018)  

Benzer içerik

Syrien Duma Armee-Panzer

Rusya ve ABD arasında Suriye gerilimi tırmanıyor 11.04.2018

Duma'da düzenlendiği söylenen kimyasal saldırıyla ilgili ABD ve Rusya arasındaki gerginlik tırmanıyor. Saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan Beyaz Saray, tek seçeneğin askeri saldırı olmadığını açıkladı.

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China

Trump: Suriye'yle ilgili 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek 09.04.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda 24 ile 48 saat içinde önemli kararlar verileceğini söyledi. ABD Donanması'na bağlı bir destroyerin Suriye karasularına doğru ilerlediği bildiriliyor.

USA Washington - Donald Trump

Beyaz Saray: Suriye'de hızla sona yaklaşıyoruz 04.04.2018

Beyaz Saray, Suriye'de IŞİD ile mücadelenin bir süre daha devam edeceği ve ardından ülkedeki ABD askeri misyonunun hızla sona erdirileceğini açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

U.S. NavyZerstörer USS Ross (DDG 71) fires a tomahawk land attack missile in Mediterranean Sea (Reuters/Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy)

YORUM: Suriye'ye saldırmak kimin işine yarar?

DW'den Matthias von Hein, Suriye'ye olası bir Amerikan operasyonunun kimin işine yarayacağı sorusuna yanıt arıyor. 

FOTO-GALERİ

default

Doğanın ağır sıkletleri

Kimisi en büyük, kimisi en uzun, kimisi en ağır. İşte hayvanlar aleminin "en"leri 