Siyasetçilerden ABD'ye itidal çağrısı

Suriye'nin Duma kasabasında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya yanıt vermeye hazırlanan ABD'nin atacağı adım merakla beklenirken, siyasetçilerden ABD ve müttefiklerine uyarı içerikli mesajlar geldi.

Suriye rejimine askeri yanıt verilmesi planlarında ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen İngiltere hükümetine muhalefet tepki gösterdi. İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Trump'ın Suriye ile ilgili talimatlarını beklemek yerine Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının BM tarafından bağımsız bir şekilde incelenmesi için baskı yapılması gerektiğini" söyledi. Corbyn yaptığı açıklamada, olası bir askeri müdahale öncesinde mutlaka parlamento ile istişarede bulunulması gerektiğini belirterek, "Parlamentonun askeri müdahalelerde söz hakkı olması gerekir" dedi.

Jeremy Corbyn

İngiltere'de dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararına varılmıştı. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada "insani felaketin hafifletilmesi ve Esad yönetiminin yeni kimyasal silah kullanımının engellenmesi için önlemlerin alınması gerektiğini" belirtti. Ancak hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda bir bilgi vermedi.

Rusya'dan tepki

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi. "Uluslararası ilişkiler sabah uyanan bir kişinin ruh haline bağlı olmamalı" diyen Dvarkoviç, Rusya'nın böylesi risklere müsamaha göstermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, bazen yataktan kalkmadan tweet attığını belirtmişti.

Almanya'dan tepkiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Suriye'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiğini söyledi. Maas Brüksel temasları sırasında yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya baskıyı artırmada kararlı hareket etmesinin önemini vurgulayarak sorunun sadece Rusya ile çözümlenebileceğini belirtti.

Heiko Maas

Ischinger: Savaş paniğiyapılmamalı

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger ise "savaş paniği" yapılmaması uyarısında bulunarak, "Bu duyguyu besleyenler gerginliği tırmandırıyor ve korkuları besliyor" dedi.

Wolfgang Ischinger

Hristiyan Birlik Partileri (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de ABD ve Rusya arasında Suriye krizi nedeniyle yaşanan gerginliğin, "endişe verici" olduğunu söyledi. Kauder, "Yeni çatışma noktalarının oluşacağı bir Soğuk Savaş'a dönmemek için dikkatli olmalıyız" dedi. Hristiyan Demokrat Birlik partili politikacı AB'nin dünya politikasında kendisini daha fazla göstermesi gerektiğini de kaydetti.

ABD‘nin eski Almanya Büyükelçisi John Kornblum ise Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye askeri saldırı düzenlemesini beklediğini söyledi. Kornblum, "Ciddi uyarılarından sonra Trump tehditlerden geri adım atamayacaktır. Şimdi hiçbir şey yapmaması imaj kaybıyla eş değer olacaktır. Bu nedenle ABD'nin o ya da bu şekilde bir askeri operasyon düzenleyeceğinden yola çıkıyorum" dedi.

Beyaz Saray'daki toplantıdan karar çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejimine yönelik askeri operasyon senaryolarını ele almak üzere Savunma Bakanı James Mattis dahil üst düzey güvenlik danışmanlarıyla dün Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın danışmanları ile yaptığı toplantıdan bir karar çıkmadığı belirtildi. Trump'ın daha sonra İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. May'ın bürosundan yapılan açıklamada, iki liderin Suriye ordusunun kimyasal silah kullanımının yanıtsız kalmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

rtr, AFP / HT, BK

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