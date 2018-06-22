Siyasetçiler oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Türkiye'de 56 milyon 322 binden fazla seçmen, yeni cumhurbaşkanını ve meclis üyelerini seçmek için sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri de oylarını kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'un Üsküdar semtinde kullandı. Erdoğan, sandık başında yaptığı açıklamada, öğle saatleri itibariyle katılımın yüzde 50'ye ulaştığını dile getirdi. Erdoğan, seçimlere ilişkin Türkiye genelinde şu an için "ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını" da belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım ise oyunu İzmir'de kullandı. Yıldırım, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada seçimleri Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izleyeceğini söyledi. Seçime AKP ile ittifak yaparak giren MHP lideri devlet Bahçeli de oyunu Ankara'da kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise oyunu memleketi Yalova'da kullandı. Oy vermesinin ardından gazetecilere konuşan İnce, seçim sonuçlarının Ankara'da izleyeceğini söyledi. İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde olacağını belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da sandık başına gitti. "Belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sandık başındaki kamu görevlilerine çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız" dedi.

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu Edirne'deki cezaevinde kullandı.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da İYİ Parti'nin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da oyunu Ankara'da kullandı.

DW/ÖA,UÇ

© Deutsche Welle Türkçe