 Siyasetçiler oy vermek için sandığa gitti | TÜRKİYE | DW | 24.06.2018

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TÜRKİYE

Siyasetçiler oy vermek için sandığa gitti

Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için sandık başındaydı.

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Türkiye'de 56 milyon 322 binden fazla seçmen, yeni cumhurbaşkanını ve meclis üyelerini seçmek için sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri de oylarını kullanmaya başladı.

Başbakan Binali Yıldırım oyunu İzmir'de kullandı. Yıldırım, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada seçimleri Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izleyeceğini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu Ankara'da kullandı. "Belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sandık başındaki kamu görevlilerine çağrıda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise oyunu memleketi Yalova'da kullandı. Oy vermesinin ardından gazetecilere konuşan İnce, seçim sonuçlarının Ankara'da izleyeceğini söyledi. İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde olacağını belirtti.

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu Edirne'deki cezaevinde kullandı.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da İYİ Parti'nin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oyunu Ankara'da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oyunu İstanbul'da kullanması bekleniyor. 

DW/ÖA,UÇ

© Deutsche Welle Türkçe

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