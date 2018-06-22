Siyasetçiler oy vermek için sandığa gitti

24 Haziran yaklaşırken: Demokrasinin kurtuluş savaşı

"Bu, bir adamın ve ona tapanların elinden bir ülkenin geri alınacağı ya da sonunda çoğumuzun bir ülke kaybedeceği bir seçim". Gazeteci yazar Ece Temelkuran 24 Haziran seçimlerini DW Türkçe için kaleme aldı.