Siber saldırılar Türk-Yunan ilişkilerine zarar veriyor

“Siber saldırılar, ilgili makamlar tarafından anında etkisizleştiriliyor. Bakanlığın web sitesi hiçbir zaman askıya alınmadı.” Bu kısa açıklama Perşembe günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığının web sitesinde yer aldı. Peki, ne oldu da bakanlık böyle bir açıklama yaptı?

“Akıncılar” adındaki Türk hacker grubunun yaptığı açıklamaya göre grup, Çarşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesine siber bir saldırı düzenlemiş ve yaptıkları işleri belgeleyen bir de video yayınlamışlardı. Bundan önce de Yunan haber ajansı AMNA da siber saldırıya uğramıştı. Saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadığını belirten Yunanistan’daki gazeteciler sendikası ESIEA, basın özgürlüğü için komşuları Türkiye’de savaşan Türk gazetecilerle dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.

Türk hackerların hedefi olan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı

Yunanistan’da hizmet veren Skai TV televizyon kanalına konuşan Akıncılar hacker grubunun bir üyesi, saldırıların 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan Türk askerlerinin iade edilmemesine bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. Grubun üyesi, “Ulusal birliğimizi tehdit eden güçlere karşı aktifiz. Yunanistan şu andaki çizgisini sürdürmeye devam ettiği sürece biz de saldırılara devam edeceğiz” dedi. Saldırganların kimliği konusunda Yunanistan’da farklı söylentiler dolaşıyor. Konuyla ilgili DW’ye konuşan siyaset bilimci ve Yunanistan İçişleri Bakanlığının eski genel sekreteri Angelos Syrigos, “Bence bunlar sıradan vatandaş değiller. Daha ziyade Türk devletinin ajanlarılar. Bu gayet açık” dedi.

Saldırıların devamından çekiniliyor

Yunanistan’daki Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Jorgos Tzogopoulos, bu saldırıların arkasında düzenli bir yapının olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Tzogopoulos, buna rağmen Yunan hükümetinin siber güvenlik konusundaki algısını arttırma konusunda iyi bir şekilde öğütlendiğini belirtiyor. “Özellikle Rusya’nın İnternet’te artan faaliyetleri nedeniyle bu konu hem Avrupa Birliği’nde hem de ABD’de önem kazanmaya başladı” diyen öğretim üyesi, Yunanistan’ın siber güvenlik konusunda geride kaldığını belirtiyor.

Bu düşünceyi Yunanistan’da hizmet veren Antanna isimli televizyon kanalında bilişim sistemleri uzmanı olan Kostas Vavoussis de paylaşıyor. Vavoussis, “Türkiye’nin güçlü bir siber orduya sahip olduğunu biliyoruz. Yunanistan da kendi siber güvenliği için artık yatırım yapmalı” dedi. Siyasetçiler şu anda konuyla ilgili yorum yapmaktan çekinirken, uzmanlar da siber saldırıların devam etmesinden çekiniyor. Siyaset bilimci Tzogopoulos’a göre halihazırdaki olaylar Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde kötüleşeceğine dair tipik göstergeler.

Yunan hackerlardan geri saldırı

Anonymous grubundaki Yunanlı hackerların açıklamasına göre grup Perşembe günü Türk Telekom’un sunucusuna siber saldırı düzenledi. Yunanlı hackerlar aynı zamanda 24 TV kanalının canlı yayınını saatlerce felç ettiklerini açıkladı. Yunanlı hackerlar ayrıca 24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ile genel seçimler öncesinde saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Jannis Papadimitriou

© Deutsche Welle Türkçe